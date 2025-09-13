En “Bon appétit, majestad”, Lee Chae-min interpreta a Lee Heon, el rey tirano de la antigua dinastía Joseon, que queda cautiva con la sazón de la talentosa chef Yeon Ji-young, quien fue transportada misteriosamente en el tiempo. Si bien, su personaje resulta ser muy cruel, algo que traspasa la pantalla, poco a poco parecer alivianarse con la presencia de la muchacha. Si también quedaste cautivado con su actuación, te doy a conocer las otras producciones donde viste al actor.

“CRUSHOLOGÍA 101”

En “Crushología 101”, Lee Chae-min interpreta a Hwang Jae-yeol, uno de los cuatro posibles intereses amorosos de Ban Hee-jin (Roh Jeong-eui).

Él deberá enfrentarse a una dura competencia por el amor de la muchacha, y aunque su relación está llena de inseguridades y malentendidos, conquista a la jovencita.

“HIERARCHY”

En “Hierarchy”, Lee Chae-min interpreta a Kang Ha, un muchacho que a pese de ser becado, vive resentido con la élite del instituto Jooshin, que representa el 0.01% del alumnado.

Aunque parece ser reservado e incluso ser inocente ante la mirada de todos, será alguien que podría abrir una grieta en ese mundo insondable.

“NOS VEMOS EN MI VIDA NÚMERO 19”

En “Nos vemos en mi vida número 19”, Lee Chae-min interpreta a Kang Min-gi, alguien misterioso vinculado a las primeras vidas entrelazadas de Ban Ji-eum y Moon Seo-ha. Pese a que tiene un papel menor, captó la atención de los productores.

“Ban Ji‑eum puede reencarnar una y otra vez. Pero cuando su vida número 18 se ve abruptamente interrumpida, decide dedicar la próxima a recuperar a un antiguo amor”, se lee en la sinopsis de Netflix.

“CURSO INTENSIVO DE ROMANCE’”

En “Curso intensivo de romance”, Lee Chae-min interpreta a Lee Sun-jae, el mejor amigo e interés amoroso de Nam Hae-yi. Aquí también tiene un papel secundario, pero destaca su actuación.

“Una madre con un corazón de oro se abre paso en el feroz mundo de la educación privada cuando su hija intenta entrar en la clase de un famoso maestro de matemáticas”, se lee en la sinopsis de Netflix.

“ALQUIMIA DE LAS ALMAS: LUZ Y SOMBRA”

En “Alquimia de las almas: Luz y sombra”, Lee Chae-min aparece brevemente como un vendedor de licores que tiene un encuentro fugaz con Jin Bu-yeon.

Es la segunda parte de la serie surcoreana de fantasía “Alquimia de las Almas”, que continúa la historia de jóvenes magos que buscan corregir sus destinos retorcidos por la Alquimia de las Almas, una magia que permite el cambio de cuerpo entre personas y cadáveres.

