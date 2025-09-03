A inicios de este año se confirmó que Park Sung-hoon no sería parte de la miniserie “Bon appétit, majestad”, el drama histórico-romántico que hoy ya se encuentra disponible en Netflix. La noticia sorprendió a muchos fans, pues el actor venía de cosechar gran fama internacional gracias a “El Juego del Calamar 2″, y su presencia en el proyecto parecía casi segura desde las primeras fases de producción.

¿POR QUÉ PARK SUNG-HOON ABANDONÓ LA SERIE “BON APPÉTIT, MAJESTAD”?

Park Sung-hoon había sido seleccionado como coprotagonista junto a YoonA en “Bon Appétit, Majestad”, generando gran expectativa por lo que se anticipaba como una de las duplas más atractivas del año. Sin embargo, un error personal cambió el rumbo de su participación.

Park Sung-hoon es un actor surcoreano de 40 años (Foto: Netflix)

El actor enfrentó una fuerte controversia tras compartir por accidente en Instagram un video para adultos que parodiaba “El Juego del Calamar”. Aunque la publicación fue eliminada rápidamente, el incidente se viralizó y generó un debate sobre la responsabilidad de las figuras públicas en redes sociales. En ese contexto, su agencia y la productora decidieron, de mutuo acuerdo, que lo mejor era apartarlo del proyecto.

La polémica coincidió además con la cancelación de la primera lectura de guion, lo que alimentó aún más rumores. No obstante, el equipo de producción aclaró que la suspensión se debió al duelo nacional por la tragedia del avión de Jeju Air, desligando a Park del hecho. Aun así, la presión mediática ya estaba instalada y el clima alrededor del actor era cada vez más tenso.

Park Sung-hoon interpretó a Hyun-ju en la serie "El juego del calamar" (Foto: Netflix)

PESE A LA CONTROVERSIA, NO TODO FUE RECHAZO

Muchos internautas salieron a defenderlo, señalando que se trataba de un error humano exageradamente castigado. Comentarios como “¿Es realmente necesaria su dimisión?” o “Era solo una portada, ni siquiera sabemos si lo vio” circularon en redes, reflejando la división entre quienes exigían estándares impecables y quienes pedían indulgencia.

Park Sung-hoon no tardó en pronunciarse. En una entrevista, el actor pidió disculpas públicamente y, entre lágrimas, reconoció: “He preocupado a mucha gente y soy plenamente consciente de mi error. He estado reflexionando y culpándome hasta ahora. Entiendo perfectamente la gravedad de la situación y seré mucho más cuidadoso para asegurarme de que algo así no vuelva a ocurrir”.

Hoy, “Bon appétit, majestad” se presenta en Netflix sin la presencia de Park, pero con un elenco renovado que ha sabido llevar adelante la historia de un chef que viaja en el tiempo para encontrarse con un rey tiránico y amante de la gastronomía. Mientras la miniserie gana popularidad entre los suscriptores, persiste la pregunta: ¿qué tan diferente habría sido si Park Sung-hoon hubiera formado parte del reparto?

