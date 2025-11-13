¿Con ganas de ver a los Vengadores de Mavel en acción? No esperes más, ya que los superhéroes más queridos por todos están de vuelta, pero con ese toque característico de irreverencia, sarcasmo y humor que solamente LEGO sabe ofrecernos. A continuación, todo lo que necesitas saber sobre “LEGO Marvel Avengers: Strange Tails”, la miniserie animada que aterriza en Disney+; así que presta mucha atención.

Vale precisar que esta serie de sátira e ironía es un especial animado de dicha plataforma de streaming, por lo que se convierte en la tercera producción realizada específicamente para dicho servicio.

Aventuras, sarcasmo y gatos en la divertida miniserie animada “LEGO Marvel Avengers: Strange Tails" (Foto: Marvel Animation / Marvel Entertainment / LEGO Group)

¿DE QUÉ TRATA “LEGO MARVEL AVENGERS: STRANGE TAILS”?

En “LEGO Marvel Avengers: Strange Tails”, los Vengadores deberán enfrentar su mayor reto hasta el momento: las redes sociales para salvar el mundo. ¿Cómo eso es posible? Aunque ellos siempre han hecho ver que proteger a todos es una tarea fácil, ahora deberán medirse con algo desconocido cuando una influencer obsesionada con los gatos amenaza con una devastación global.

A raíz de esta difícil y complicada situación, Hawkeye y los Avengers tendrán que ampliar sus filas tras darse cuenta que para combatir las amenazas virales no solamente requieren sus poderosas habilidades, sino mucho más.

La influencer que llevó al caos gatuno al mundo en "LEGO Marvel Avengers" (Foto: Marvel Animation / Marvel Entertainment / LEGO Group)

¿CUÁNDO SE ESTRENA “LEGO MARVEL AVENGERS: STRANGE TAILS”?

La miniserie de dos partes “LEGO Marvel Avengers: Strange Tails” se estrenará este 14 de noviembre de 2025 por Disney+; por tanto, para disfrutar de esta producción animada, solamente debes contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming.

¿Desde qué horario puede ser visto? Usualmente Disney Plus lanza sus contenidos a partir de la medianoche; así que a partir de esa hora puedes ver la serie cómica y familiar.

El afiche oficial de "LEGO Marvel Avengers: Strange Tails" (Foto: Marvel Animation / Marvel Entertainment / LEGO Group)

TRÁILER DE “LEGO MARVEL AVENGERS: STRANGE TAILS”

El tráiler de “LEGO Marvel Avengers: Strange Tails”, comienza con una pelea entre Magneto y los Vengadores, la cual es transmitida en vivo por una influencer que busca conseguir más clic, visualizaciones y likes.

Una vez que todo culmina, ella saluda e invita en vivo a Hawkeye a su canal exclusivamente felino, algo que no le gusta mucho al superhéroe, pues no le agradan los gatos, lo que enoja a la creadora de contenido, quien dice: “Bueno, démosle un giro a la trama”, mientras vemos la aparición de varios gatos. “Mi sueño más grande: Gatos vs. Vengadores”, añade.

Es así como se inicia una batalla en la que los Avengers no saben qué hacer y se preguntan cómo detenerlos. De inmediato aparece un nuevo personaje: Tigra, quien señala a sus otras dos compañeras que pueden ayudarlos: Black Cat y White Tiger. Todos se denominan los Catvengers (Los Vengagatos). ¿Podrán hacerle frente a la invasión gatuna?

LAS VOCES DE “LEGO MARVEL AVENGERS: STRANGE TAILS”

La nueva aventura que veremos en “LEGO Marvel Avengers: Strange Tails” cuenta con las voces de:

Troy Baker como Hawkeye

Alia Shawkat como Meryet

James Mathis III como Pantera Negra

Mick Wingert como Iron Man

Roger Craig Smith como Steve Rogers

Laura Bailey como Viuda Negra

Jason Alexander como Magneto

Ante la invasión felina en “LEGO Marvel Avengers: Strange Tails”, los Vengadores recibirán ayuda de personajes nuevos (Foto: Marvel Animation / Marvel Entertainment / LEGO Group)

