“Los hilos del pasado” se alista para conquistar al público con una propuesta llena de drama, emociones y grandes figuras de la actuación. La telenovela mexicana, producida por José Alberto Castro, marca uno de los estrenos más esperados de Univision este 2025, y promete enganchar a la audiencia desde su primer capítulo con la fuerza de su elenco y la calidad de su producción.

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA SE PODRÁ VER “LOS HILOS DEL PASADO”?

El estreno oficial de “Los hilos del pasado” será este 10 de septiembre de 2025 a las 9:00 p.m. ET / 8:00 p.m. CT a través de Univision, donde se transmitirá de lunes a viernes en horario estelar. Para quienes prefieran verlo en digital, la telenovela estará disponible en ViX desde el 11 de septiembre, ofreciendo una opción flexible para seguir la historia en cualquier momento.

En México, el público tendrá que esperar un poco más: su estreno está programado para el 27 de octubre de 2025 en Las Estrellas, confirmando que esta producción tendrá un alcance internacional que conectará a las audiencias a ambos lados de la frontera.

¿DE QUÉ TRATA LA HISTORIA DE “LOS HILOS DEL PASADO”?

La historia se centra en Carolina Guillén (Yadhira Carrillo), una exitosa diseñadora de modas que ve su mundo tambalear cuando irrumpe en su vida Cristina (Bárbara López), una joven cuya presencia despierta tensión en el ámbito familiar y sentimental. Lo que Carolina desconoce es que Cristina es, en realidad, la hija que fue obligada a abandonar años atrás, un secreto que amenaza con destruir todo lo que ha construido.

En medio de este conflicto surge un triángulo amoroso con Carlos (Emmanuel Palomares), el hijastro de Carolina y gran amor de Cristina, lo que intensifica aún más el choque entre los personajes. Alrededor de ellos gravitan figuras clave como Manuel (Eduardo Santamarina), esposo de Carolina, y Salvador (David Zepeda), su padre, quienes también guardan secretos que darán giros inesperados a la trama.

El toque de antagonismo corre por cuenta de Tamara, la villana interpretada por Natasha Dupeyrón, cuyo regreso a las telenovelas ha generado gran expectativa. Su personaje encarna la ambición y el engaño, aportando tensión a una historia que combina secretos familiares, pasiones prohibidas y luchas de poder.

Yadhira Carrillo es la protagonista de "Los hilos del pasado" (Foto: Univision)

LOS DEMÁS ACTORES QUE SON PARTE DEL REPARTO DE “LOS HILOS DEL PASADO”

El elenco se completa con figuras de gran trayectoria como Azela Robinson, Laura Flores, Mark Tacher y Sergio Goyri, quienes aportan solidez y matices al universo dramático. Bajo la producción de José Alberto Castro, esta adaptación moderna de la clásica telenovela venezolana “Cristal” (1985) llega con un estilo renovado y visualmente atractivo.

Así, “Los hilos del pasado” no solo marca el esperado regreso de Yadhira Carrillo a la pantalla chica, sino que se perfila como uno de los melodramas más intensos del año.

