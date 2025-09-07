Septiembre no solo marca el regreso a clases en España, también significa el retorno de los grandes nombres de la televisión. Y entre ellos, uno de los más esperados es el de Ana Rosa Quintana, que vuelve con la temporada 21 de “El programa de Ana Rosa”, lista para liderar las mañanas de Telecinco con un formato renovado y ampliado.

¿CUÁNDO INICIA LA TEMPORADA 21 DE “EL PROGRAMA DE ANA ROSA”?

La fecha está marcada en el calendario: el lunes 8 de septiembre de 2025, a las 9:00 de la mañana (hora en España), se estrenará oficialmente la nueva temporada. Coincidiendo con el arranque del curso escolar, la presentadora retoma su espacio insignia con novedades y fichajes estratégicos que prometen dar un nuevo aire a las mañanas de Mediaset España.

El programa se refuerza con hasta ocho nuevos colaboradores que consolidan las secciones de análisis y debate (Foto: AFP)

“Va a ser una temporada trepidante y como cualquier periodista quiero estar en los momentos importantes que son los que cambian la historia”, indicó Ana Rosa en la presentación de esta nueva etapa, en la que su objetivo es volver a colocar el programa como referencia de la actualidad política y social en el país europeo.

Su regreso será nada más y nada menos que entrevistando en plató al presidente del Partido Popular y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Con esta conversación, el espacio conducido por Ana Rosa Quintana inaugura su 21 temporada.

¿CÓMO VER LA NUEVA TEMPORADA DE “EL PROGRAMA DE ANA ROSA”?

Muy sencillo: podrás seguirla en directo a través de la señal de Telecinco, disponible en televisión abierta en España. Para quienes prefieran la comodidad del streaming, también estará accesible en Mitele, la plataforma online de Mediaset, que permite ver el programa tanto en directo como bajo demanda.

El regreso no será fácil. Ana Rosa tendrá que medirse frente a rivales de peso en la franja matinal: el tramo final de “La hora de La 1″ y “Mañaneros 360″ en TVE, además de “Espejo público” en Antena 3 y el competitivo “Aruser@s” en laSexta. Un panorama que convierte cada punto de audiencia en una batalla clave.

Sin embargo, la presentadora parte con ventaja. En su temporada 20, “El programa de Ana Rosa” promedió un 14% de share y 320.000 espectadores, superando tanto a Antena 3 (13,3%) como a La 1 (12,6%). Ahora, con más tiempo en pantalla y una apuesta reforzada, queda por ver si el nuevo horario consolidará su liderazgo.

