Cuando se anunció que “The Office” tendría un spin-off en Peacock, los fans creyeron que Oscar Martínez sería el único en regresar para esta nueva aventura. Sin embargo, “The Paper” trajo más sorpresas de las esperadas: no solo Oscar retomó su papel, sino que también vimos de vuelta a un personaje muy querido que conecta directamente con el universo de Scranton.

¿DE QUÉ TRATA “THE PAPER”?

La serie nos traslada al Toledo Truth-Teller, un pequeño periódico de Ohio bajo la dirección de Ned Sampson, interpretado por Domhnall Gleeson. Con el mismo estilo de falso documental que hizo grande a “The Office”, “The Paper” combina humor, sátira laboral y un nuevo grupo de personajes que ahora son seguidos por el equipo de cámaras que conocimos hace dos décadas.

El arranque de “The Paper” se siente como un viaje en el tiempo. El documental comienza en el Parque Empresarial de Scranton, el lugar que alguna vez albergó la icónica oficina de Dunder Mifflin. Allí descubrimos que, aunque la papelera ya no existe, Bob Vance y su empresa, Vance Refrigeration, siguen firmes en el mismo edificio. Este regreso, aunque breve, se convierte en el guiño perfecto para enganchar a los nostálgicos.

ROBERT R. SHAFER RETOMA SU PAPEL DE BOB VANCE

Robert R. Shafer vuelve como Bob Vance y, como buen anfitrión, es él quien revela a las cámaras qué fue de Dunder Mifflin después del final de la serie en 2013. Su testimonio no solo funciona como fan service, sino que también abre el puente narrativo hacia Toledo, donde se desarrolla la nueva historia. Así descubrimos que la empresa Enervate compró Dunder Mifflin en 2019, expandiendo sus operaciones a distintos rubros relacionados con el papel.

El cameo de Bob también permite un vistazo a la vida de otros personajes. Menciona a Phyllis, su esposa, quien decidió no mudarse a Toledo, convencida de que ningún lugar podría reemplazar a Scranton. Es un detalle que conecta emocionalmente con los fans, recordándonos cómo muchos personajes construyeron lazos tan fuertes con su oficina que era impensable verlos en otro entorno.

"The Paper" cuenta ahora con un 85% en Rotten Tomatoes, y se alza por encima de "The Office", que cuenta con un 81% (Foto: Peacock)

Oscar Martínez, en cambio, sí forma parte del nuevo equipo, consolidándose como el único crossover oficial hasta el momento. Su presencia mantiene la esencia de “The Office”, pero dentro de un escenario renovado. Aunque no hay noticias claras sobre Dwight, Jim, Pam u otros personajes, “The Paper” demuestra que no busca vivir de la nostalgia, sino crear su propio espacio en la televisión con una identidad fresca.

EL FUTURO DE LA SERIE PARECE PROMETEDOR

Peacock ya confirmó la renovación para una segunda temporada, lo que abre la puerta a nuevas apariciones de viejos conocidos. Si en esta primera entrega vimos a Bob y Oscar, no sería extraño que en un futuro sepamos más del destino de Dwight como gerente o de otros veteranos que dejaron huella en Dunder Mifflin.

Por ahora, “The Paper” se sostiene en un delicado equilibrio: honrar el legado de “The Office” mientras construye una historia propia. Entre cameos estratégicos, nuevas dinámicas de oficina y el eterno caos laboral que tanto disfrutamos, esta serie spin-off demuestra que el universo de Scranton todavía tiene mucho que contar, aunque ahora el papel se escriba desde Toledo.

