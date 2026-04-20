La promesa de un “refugio espiritual” puede sonar reconfortante… hasta que alguien se atreve a preguntar quién tiene realmente el poder ahí dentro. Esa es la premisa que explora “Los no elegidos” (en su idioma original: “Unchosen”), una serie de Netflix que nos ofrece la perspectiva de una mujer que empieza a incomodarse con las certezas de su propia comunidad. Así, si te gustaría saber exactamente de qué trata la producción y cómo puedes verla, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

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Vale precisar que la ficción fue creada por la guionista Julie Gearey, conocida por “Intergalactic”, y está concebida como una miniserie de 6 episodios.

Y, a lo largo de su trama, explora temas como el control dentro de una secta religiosa y el proceso de emancipación femenina, con énfasis en los límites entre la fe y la manipulación.

¿DE QUÉ TRATA “LOS NO ELEGIDOS”?

“Los no elegidos” narra la historia de Rosie (Molly Windsor), una esposa y madre devota que vive con su marido Adam (Asa Butterfield) y su hija en una comunidad cristiana aislada del mundo exterior.

Sin embargo, toda cambia con la llegada de Sam (Fra Fee), un preso que huye de la justicia y quien le revela a nuestra protagonista las grietas de ese supuesto “refugio”... obligándola a preguntarse si la secta realmente vela por su bienestar.

Entonces, a partir de ese encuentro, Rosie inicia una peligrosa ruta de autoafirmación y despertar sexual mientras su matrimonio se resquebraja y la figura de Sam se presenta como posible salvación (o nueva amenaza).

De esta forma, la serie de Netflix explora la tensión entre su deseo de escapar y su miedo a perderlo todo dentro de esta misteriosa comunidad.

MIRA EL TRÁILER DE “LOS NO ELEGIDOS”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “LOS NO ELEGIDOS”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “Los no elegidos”:

Molly Windsor como Rosie , la joven que empieza a mirar con otros ojos el lugar donde siempre se sintió “a salvo”.

, la joven que empieza a mirar con otros ojos el lugar donde siempre se sintió “a salvo”. Asa Butterfield como Adam , el marido que intenta mantener el orden familiar.

, el marido que intenta mantener el orden familiar. Fra Fee como Sam , el fugitivo que irrumpe en la rutina de la comunidad.

, el fugitivo que irrumpe en la rutina de la comunidad. Christopher Eccleston y Siobhan Finneran como los señores Phillips , los líderes de la comunidad.

y como los , los líderes de la comunidad. Olivia Pickering como Grace.

¿CÓMO VER “LOS NO ELEGIDOS”?

“Los no elegidos” se estrena el martes 21 de abril del 2026 directamente en Netflix.

Por lo tanto, para disfrutar de la producción sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL de la serie.

El póster de "Los no elegidos", serie de drama y suspenso que desarrolla su trama a lo largo de 6 episodios (Foto: Netflix)

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