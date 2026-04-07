¿Buscas una comedia romántica juvenil? Netflix tiene varias opciones en su catálogo, pero la recomendación de esta semana está en el Top 10 de las series más populares de la plataforma de streaming de la N roja, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica y otras partes del mundo. Además, es parte de una popular franquicia cinematográfica que empezó en 2028 y fue tan exitosa que consiguió un spin-off centrado en uno de los personajes secundarios. ¿Sabes de qué saga y qué serie se trata? A continuación, te comparto otras pistas.

Tiene tres temporadas y 26 episodios, de aproximadamente 30 minutos, así que es una excelente opción para una maratón de fin de semana. La mayor parte de la historia transcurre en Corea del Sur, así que si disfrutas de los K-dramas y del K-pop, esta serie suma puntos extras porque incluye estos dos elementos.

La protagonista es Anna Cathcart, quien interpreta a Kitty Song Covey, la hermana menor de Lara Jean (Lana Condor) de la trilogía “A todos los chicos de los que me enamoré” (“To All the Boys I’ve Loved Before”). Por supuesto, se trata de “XO, Kitty” (“Besos, Kitty” en español), que fue creada por Jenny Han, la autora de las novelas que inspiraron este universo.

En la tercera temporada de "XO, Kitty", Kitty Song Covey (Anna Cathcart) visita a Lara Jean (Lana Condor) en Nueva York (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 3 DE “XO, KITTY”?

Después de los eventos de “A todos los chicos: Para siempre” (“To All the Boys: Always and Forever”), Kitty Song Covey se muda a Seúl, Corea del Sur, para reconectar con su novio a larga distancia, Dae, y descubrir más sobre el pasado de su madre en la Escuela Independiente Coreana de Seúl (KISS). Pero al llegar descubre algunos secretos que cambian sus planes.

Kitty descubre que el amor es mucho más complicado de lo que pensaba cuando sus propios sentimientos se ven en peligro al llegar al internado. Le rompen el corazón, ella le rompe el corazón a otra persona, conoce a nuevos amigos, se mete en algunos problemas y continua con su labor de cupido. El viaje le permite canecerse mejor.

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en la tercera temporada de “Besos, Kitty”, “Kitty regresa para su último año en KISS con un plan perfecto. Creará recuerdos inolvidables con sus amigos, estrechará lazos con sus familiares en Corea y tomará decisiones importantes sobre su futuro. Y, además, definirá su relación con Min Ho (Sang Heon Lee). Esta vez de verdad. Pero cuando revelaciones inesperadas trastoquen sus planes y relaciones, Kitty tendrá que aprender a aceptar lo imprevisto.”

¿CÓMO VER “XO, KITTY”?

Las tres temporadas de “XO, Kitty” están disponibles en Netflix, por lo tanto, para ver los 26 episodios de la comedia romántica juvenil solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 3 DE “XO, KITTY”

ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 3 DE “XO, KITTY”

Anna Cathcart como Kitty Song Covey

Choi Min-yeong como Dae Heon Kim

Gia Kim como Yuri Han

Sang Heon Lee como Min Ho Kang

Anthony Keyvan como Quincy “Q” Shabazian

Regan Aliyah como Juliana

Peter Thurnwald como Alex Finnerty

Michael K. Lee como el profesor Lee

Audrey Huynh como Stella

Sasha Bhasin como Praveena

Joshua Lee como Jin

Han Bi Ryu como Eunice Kang

Jocelyn Shelfo como Madison Miller

Yunjin Kim como Jina Lim

Théo Augier como Florian

Lana Condor como Lara Jean Song Covey

Kitty Song Covey (Anna Cathcart) y Min Ho (Sang Heon Lee) definen su relación en la tercera temporada de la serie "XO, Kitty" (Foto: Netflix)

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