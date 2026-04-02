CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. La tercera temporada de “XO, Kitty” (“Besos, Kitty” en español) empieza inmediatamente después del final de la segunda entrega de la popular comedia romántica de Netflix, con Kitty Song Covey (Anna Cathcart) deseando acompañar a Min Ho (Sang Heon Lee) en la gira mundial de Eunice (Han Bi Ryu). Aunque él acepta, ella se da cuenta de que es una locura y propone acompañarlo al evento de esa tarde antes de volver a casa. Por lo tanto, la hermana menor de Lara Jean (Lana Condor) solo tiene unas horas para confesar su amor. ¿Lo consigue? ¿Min Ho acepta que también siente lo mismo? ¿Inician un romance?

Debido a que está demasiado nerviosa, Kitty le pide a Q (Anthony Keyvan) que la acompañe a la fiesta en el yate, pero no es el único que se suma a la presentación de Eunice. Cada vez que Kitty intenta hablar con Min Ho algo o alguien los interrumpe. Además, la noche se arruina cuando la protagonista de la spin-off de la saga “A todos los chicos de los que me enamoré” (“To All the Boys I’ve Loved Before”) se pone el vestido equivocado y el padre de Min Ho le recuerda que ella no pertenece a ese mundo.

Sin embargo, Min Ho alcanza a Kitty en la playa y finalmente puede hablar de sus sentimientos y darse el beso tan esperado por los fans de “XO, Kitty”. Durante los meses que están separados, mantiene el contacto, pero ella no puede evitar sentirse insegura por lo que él publica con sus redes sociales sobre la gira musical de la artista a la que representa. Cuando llega el momento de volver a Corea del Sur para su último año en la Escuela Independiente Coreana de Seúl (KISS), está decidida a definir su relación con Min Ho.

El primer encuentro de Kitty Song Covey (Anna Cathcart) y Min Ho (Sang Heon Lee) después de las vacaciones en la tercera temporada de "XO, Kitty" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 3 DE “XO, KITTY”?

Kitty elabora una lista de deseos para su último año en la escuela. Además de su romance con Min Ho, incluye crear recuerdos inolvidables con sus amigos, estrechar lazos con sus familiares en Corea y tomar decisiones importantes sobre su futuro. Pero poco después de llegar se encuentra con un obstáculo: Marius (Sule Thelwell), amigo del grupo de Dae (Minyeong Choi) que considera aburrido el plan de ver el amanecer y propone hacer una fiesta aprovechando la ausencia de los profesores.

A pesar de todo, Kitty y Min Ho empiezan un romance, pero Marius se convierte en un problema, ya que no se lleva bien con Kitty. La situación empeora cuando ella descubre que Q tuvo un romance secreto con Marius y le aconseja a su amigo marcar su distancia con el recién llegado para evitar problemas con Jin (Joshua Lee). Marius decide vengarse arruinando su felicidad con Min Ho: llama al primer amor de su amigo, Noona.

La presencia de Noona provoca los celos de la protagonista de “XO, Kitty” que solo comete errores en su intento de ayudar a su novio con el video musical de Eunice. Q también se siente amenazado por Marius, ya que en el verano le envió una fotografía a pesar de que estaba en una relación con Jin. Ambos se dan cuenta de que los están manipulando y deciden quitarle ese poder.

Por otro lado, Kitty hace de cupido entre su prima Jiwon (Hojo Shin) y el maestro Alex (Peter Thurnwald). Además, ayuda a Yuri (Gia Kim) para que vuelva a estudiar en KISS. En tanto, Yuri se adapta a su nueva vida y intenta superar a Juliana (Regan Aliyah), quien tiene una relación con Praveena (Sasha Bhasin). Dae intenta recuperar a Eunice, quien se siente abrumada por la fama. Q y Jin se dicen te amo.

Kitty Song Covey (Anna Cathcart) recurre a su hermana Lara Jean (Lana Condor) en la tercera temporada de "XO, Kitty" cuando termina con Min Ho (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE LA TEMPORADA 3 DE “XO, KITTY”?

¿Por qué Kitty y MIn Ho terminan su romance?

La relación de Kitty y Min Ho parece perfecta hasta que él empieza a ocultar cosas por ayudar a Eunice y ella empieza a desconfiar de su novio. Durante una celebración, encuentra una prueba de embarazo y junto a Yuri deduce que Eunice está embarazada y Min Ho es el padre. Desilusionada, Kitty confronta a su novio y se marcha antes de que él pueda dar alguna explicación.

Más tarde, descubre que el padre es Dae y que en realidad Eunice no está embarazada. Entonces, ¿de quién era la prueba de embarazo? Jiwon y Alex se convertirán en padres. Kitty se disculpa con Min Ho, pero él está cansado de sus dudas. Esto sumado a su pelea con Q por contarle a Jin sobre la foto, provoca que Kitty llame a su hermana Lara Jean, quien llega para ayudar a la menor de la familia.

Gracias a Lara Jean, Kitty vuelve a enfocarse en su futuro y envía su solicitud a la Universidad de Nueva York. Pero el tiempo de hermanas, también contribuye en la vida de Lara Jean, quien está atravesando por una crisis con Peter y tiene dudas sobre su primera novela.

¿Kitty y Min Ho se reconcilian?

Cuando Min Ho finalmente decide hablar con Kitty, ella recibe la carta de aceptación de la NYU, así que él prefiere guardar silencio para no arruinar su planes a futuro. Llega el cumpleaños número 18 de Kitty y sus amigos, incluido Min Ho, organizan una fiesta sorpresa. Por supuesto, Kitty lo descubre, pero disfruta de cada uno de los regalos de sus amigos.

Al final de la tercera temporada de “XO, Kitty”, la protagonista regresa a casa para las vacaciones, pero antes de que ella aborde el avión, Min Ho la alcanza, le dice que la ama y se sube al avión. Por lo tanto, la pareja vivirá más aventuras en Portland en ¿una cuarta entrega?

Por otro lado, Lara Jean y Peter volvieron. Juliana está soltera y está interesada en Yuri, quien sigue avanzado en el mundo de la moda. Jin prefiere disfrutar de lo que resta del último año en la escuela junto a Q.

Min Ho (Sang Heon Lee) y Kitty Song Covey (Anna Cathcart) se dirigen a Portland al final de la tercera temporada de "XO, Kitty" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “XO, KITTY”?

La tercera temporada de “XO, Kitty” está disponible en Netflix desde el 2 de abril de 2026, por lo tanto, para ver los nuevos episodios de la comedia romántica solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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