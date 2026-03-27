Uno de los episodios más significativos de la reciente historia brasileña: el accidente de cesio-137 ocurrido en Goiânia en 1987, es el eje central de la nueva serie brasileña de Netflix. Desde su estreno, el 18 de marzo de 2026, se ha posicionado en el Top 10 de las series más populares de la plataforma de streaming de la N roja en Estados Unidos, Latinoamérica y otras partes del mundo. Por lo tanto, si te gustó “Chernobyl” de HBO y busca una atrapante y emotiva producción para este fin de semana, este drama dirigido por Fernando Coimbra es una excelente opción.

En cinco episodios, la miniserie brasileña recrea la tragedia donde la manipulación de una máquina de radioterapia antigua provocó una crisis sanitaria. Muestra el impacto humano, el pánico y la búsqueda de culpables. Además, se enfoca en la negligencia, la ignorancia sobre el peligro del material y la lucha por contener la contaminación.

Se trata de “Emergencia radiactiva” (“Radioactive Emergency” en inglés), creada por Gustavo Lipsztein, codirigida por Iberê Carvalho, producida por Caio Gullane y Fabiano Gullane, y escrita por Gustavo Lipsztein, Rafael Spínola, Fernando Coimbra, Stephanie Degreas y Fernando Garrido.

Además de Johnny Massaro y Paulo Gorgulho, el elenco también cuenta con Tuca Andrada, Bukassa Kabengele, Ana Costa, Alan Rocha, Marina Merlino, William Costa, Antonio Saboia, Luiz Bertazzo, Clarissa Kiste y Douglas Simon, Leandra Leal y Emílio de Mello.

Johnny Massaro asume el rol de Márcio en la miniserie brasileña "Emergencia radiactiva", creado por Gustavo Lipsztein (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “EMERGENCIA RADIACTIVA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “‘Emergencia Radiactiva’ se inspira en el accidente real de Goiânia. La serie comienza cuando se abre un aparato de radioterapia en un desguace, liberando materiales radiactivos que se extienden por Goiânia. Se inicia una carrera contrarreloj mientras las autoridades y los especialistas trabajan para rastrear la contaminación y salvar vidas, incluyendo la de una familia entera afectada por la tragedia. El drama pone de relieve a los héroes anónimos cuyos esfuerzos movilizaron al país y reavivaron el interés por la labor de los científicos y equipos médicos brasileños.”

Esta serie recrea el peor accidente radiológico de la historia fuera de una planta nuclear. La búsqueda de dos hombres que hurgan entre la chatarra se vuelve siniestra cuando entran en contacto con cesio-137 y se da inicio a la propagación invisible y devastadora.

En cada episodio se muestra cómo se propaga la contaminación radiactiva y los esfuerzos de los especialistas para controlar el daño. Los que deben enfrentar los principales afectados y los médicos que intentan ayudarlos.

¿CÓMO VER “EMERGENCIA RADIACTIVA”?

“Emergencia radiactiva” está disponible en Netflix desde el 18 de marzo de 2026, por lo tanto, para ver la nueva miniserie brasileña solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “RADIOACTIVE EMERGENCY”

ACTORES Y PERSONAJES DE “EMERGENCIA RADIACTIVA”

Johnny Massaro como Márcio

Paulo Gorgulho como Dr. Orenstein

Bukassa Kabengele como Evenildo

Tuca Andrada como el gobernador Roberto Correa

Ana Costa como Antônia

Antonio Saboia como Eduardo

Clarissa Kiste como Paula

Marina Merlino como Catarina

Leandra Leal como Esther

Douglas Simon como Emerson Souza

William Costa como Darlei

Luiz Bertazzo como Loureiro

Victor Salomão como Raimundo

Alan Rocha como João

Emílio de Mello como César

Enzo Ignacio como Claudinei

Mari Lauredo como Celeste

La historia de Celeste (Mari Lauredo), quien está junto a su padre João (Alan Rocha), es una de las más conmovedora en la miniserie brasileña "Emergencia radiactiva" (Foto: Netflix)

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