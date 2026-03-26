Si buscas un thriller dramático para este fin de semana, Netflix tiene varias opciones en su extenso catálogo. Una de ellas estrenó su segunda temporada el 19 de marzo de 2026 y se centra en el choque entre dos mundos opuestos, además, explora el poder, el sexo, la corrupción, la ambición y la diferencia de clases. ¿Sabes de qué serie se trata? A continuación, te comparto los datos más relevantes sobre la producción creada, dirigida y producida por Tyler Perry, y protagonizada por Crystle Stewart y Taylor Polidore Williams.

La serie que se estrenó el 24 de octubre de 2024 narra la historia de una bailarina exótica que lucha por sobrevivir y una empresaria de cosméticos con una familia disfuncional. La vida de la primera cambia cuando se cruza con las personas detrás de un imperio de cosméticos y termina involucrada en una red ilegal.

“Beauty Black” trata sobre vidas cruzadas, secretos familiares disfuncionales, venganzas sofisticadas y alianzas peligrosas. Desde el estreno de su segunda temporada, se ha posicionado en el Top 10 de las series más populares de Netflix USA. Por lo tanto, sí aún no la viste, sus 32 episodios son perfectos para un maratón.

Taylor Polidore Williams interpreta a Kimmie y Crystle Stewart interpreta a Mallory en la primera temporada de la serie dramática "Beauty in Black" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “BEAUTY IN BLACK”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “Beauty in Black”, de Tyler Perry, “narra la historia de dos mujeres con vidas completamente opuestas. Kimmie lucha por salir adelante después de que su madre la echara de casa, mientras que Mallory dirige un exitoso negocio. A pesar de sus diferencias, los caminos de ambas se acaban cruzando inevitablemente”.

Mientras que la segunda temporada, que cuenta con 16 episodios, se centra en la transformación de Kimmie de stripper a operadora de poder tras casarse con Horace Bellarie. Ahora es ella quien tiene el control de la disfuncional familia y su red de belleza. Ella busca venganza y proteger a los suyos.

¿CÓMO VER “BEAUTY IN BLACK”?

La primera temporada de “Beauty in Black” se estrenó el 24 de octubre de 2024 en Netflix, mientras que la segunda temporada está disponible a partir del 19 de marzo de 2026.

Por lo tanto, para ver la serie dramática creada, dirigida y producida por Tyler Perry solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “BEAUTY IN BLACK”

REPARTO DE “BEAUTY IN BLACK”

Taylor Polidore Williams como Kimmie

Crystle Stewart como Mallory

Amber Reign Smith como Rain

Ricco Ross como Horace

Debbi Morgan como Olivia

Richard Lawson como Norman

Steven G. Norfleet como Charles

Julian Horton como Roy

Terrell Carter como Varney

D’Kia Anderson como Leslie

Shannon Wallace como Calvin

Bryan Tanaka como el oficial Alex

Joy Rovaris como Gillian

Xavier Smalls como Angel

Charles Malik Whitfield como Jules

Tamera ‘Tee’ Kissen como Body

Ursula O. Robinson como Delinda

Ashley Versher como Lena

George Middlebrook como el oficial Trackson

Crystle Stewart también interpretó a Mallory en la segunda temporada de "Beauty in Black", creada por Tyler Perry (Foto: Netflix)

¿CÓMO SUSCRIBIRTE A NETFLIX USA?

Estos son los pasos que debes seguir para suscribirte a Netflix en Estados Unidos

Visita netflix.com/signup.

Elige un plan.

Crea una cuenta ingresando tu dirección de correo electrónico y creando una contraseña.

Introduzca un método de pago .

Como miembro de Netflix, se le cobrará una vez al mes en la fecha en que se registró.

¿CUÁNTO CUESTA NETFLIX EN USA?

Estándar con anuncios : $7,99/mes

Estándar : $17,99/mes

Puedes agregar 1 miembro adicional por $6,99/mes con anuncios o $8,99/mes sin anuncios.

Premium : $24,99/mes

Puedes agregar hasta 2 miembros adicionales por $6,99 cada uno/mes con anuncios o $8,99 cada uno/mes sin anuncios.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí