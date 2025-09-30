“Love is blind” regresa ambientada en Denver y con nuevos episodios semanales. (Foto: Netflix)
“Love is blind” regresa ambientada en Denver y con nuevos episodios semanales. (Foto: Netflix)
La temporada 9 de ” ya tiene fecha de estreno y nuevas reglas para seguir cautivando a millones desde Netflix. Un grupo de solteros de Denver protagonizará una experiencia a ciegas, con drama y sorpresas confirmadas en cada episodio en Denver, Colorado. En esta nota hallarás una guía de estrenos, cómo y dónde ver los episodios.

“Love Is Blind” es un reality de citas de Netflix donde mujeres y hombres solteros entablan relaciones profundas sin verse cara a cara, interactuando a través de cabinas privadas. Solo si deciden comprometerse pueden conocerse en persona y, tras un viaje y convivencia, decidir si llegan juntos al altar. La dinámica del programa fomenta conexiones mentales por encima de la atracción física y pone a prueba el amor bajo circunstancias poco convencionales. Esta temporada estrenará episodios de forma escalonada, generando todavía más expectativa en cada entrega.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 9 DE “LOVE IS BLIND” EN NETFLIX?

La temporada 9 de “Love Is Blind” estrena sus primeros seis episodios en Netflix el 1 de octubre, a partir de las 3 a. m. ET (12 a. m. PT). A diferencia de otros realities, los nuevos capítulos de esta edición se lanzarán de manera semanal, todos los miércoles del mes, permitiendo especular, comentar y teorizar junto a millones de fans a nivel global.

El calendario oficial de estrenos es el siguiente:

  • Episodios 1-6: 1 de octubre
  • Episodios 7-9: 8 de octubre
  • Episodios 10-11: 15 de octubre
  • Episodio 12: 22 de octubre
“Love is blind” regresa ambientada en Denver y con nuevos episodios semanales (Foto: Love is blind/ instagram)
¿CÓMO VER LA TEMPORADA 9 DE “LOVE IS BLIND” EN NETFLIX?

Para ver la temporada 9 de “Love Is Blind” basta con tener acceso a, donde además están disponibles todas las entregas anteriores del reality.

¿QUIÉNES SON LOS PRESENTADORES Y EL ELENCO DE “LOVE IS BLIND” TEMPORADA 9?

Este ciclo vuelve a contar con la conducción de Nick Lachey (ex 98 Degrees) y Vanessa Lachey, figura querida de la televisión y el modelaje. El carisma y las preguntas incómodas de la pareja siguen siendo parte esencial de la propuesta.

En cuanto al elenco, la temporada 9 se nutre de caras nuevas desde Denver y una variada gama de profesiones, edades y perfiles:

  • Shelby (35), agente inmobiliario
  • Ali (29), enfermera
  • Anastasia (29), enfermera
  • Anna (28), peluquera
  • Annie (31), dueña de peluquería
  • Ashley (35), directora de cumplimiento
  • Aza (32), organizadora de eventos
  • Chyna (39), gerente de marketing
  • Hilary (39), ventas de dispositivos médicos
  • Kacie (34), peluquera y maquilladora
  • Kait (33), dietista registrada
  • Kalybriah (29), trabajadora social
  • Kaylen (29), ejecutiva de cuentas
  • Madison (28), diseñadora UX/UI
  • Megan H (36), administradora de propiedades
  • Megan W (35), emprendedora

Y del lado masculino:

  • Anton (29), transporte/logística
  • Blake (34), contable
  • Brenden (32), gerente financiero
  • Chase (29), consultor de tratamiento de agua
  • Dayo (30), asesor en informática
  • Dylan (32), analista financiero
  • Edmond (29), agente inmobiliario
  • Jensen (29), analista de datos
  • Joe (29), ventas
  • Jordan (30), gerente de servicio
  • Logan (35), ejecutivo de cuentas
  • Michael (41), ventas médicas
  • Mike (38), inversor inmobiliario
  • Nick (28), comerciante de relojes de lujo
  • Patrick (31), gerente de construcción
  • Rohan (27), capital privado.
Conoce algunos de los participantes de “Love is blind” (Foto: Love is blind/ instagram)
Conoce algunos de los participantes de “Love is blind” (Foto: Love is blind/ instagram)

