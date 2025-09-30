La temporada 9 de “Love Is Blind” ya tiene fecha de estreno y nuevas reglas para seguir cautivando a millones desde Netflix. Un grupo de solteros de Denver protagonizará una experiencia a ciegas, con drama y sorpresas confirmadas en cada episodio en Denver, Colorado. En esta nota hallarás una guía de estrenos, cómo y dónde ver los episodios.

“Love Is Blind” es un reality de citas de Netflix donde mujeres y hombres solteros entablan relaciones profundas sin verse cara a cara, interactuando a través de cabinas privadas. Solo si deciden comprometerse pueden conocerse en persona y, tras un viaje y convivencia, decidir si llegan juntos al altar. La dinámica del programa fomenta conexiones mentales por encima de la atracción física y pone a prueba el amor bajo circunstancias poco convencionales. Esta temporada estrenará episodios de forma escalonada, generando todavía más expectativa en cada entrega.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 9 DE “LOVE IS BLIND” EN NETFLIX?

La temporada 9 de “Love Is Blind” estrena sus primeros seis episodios en Netflix el 1 de octubre, a partir de las 3 a. m. ET (12 a. m. PT). A diferencia de otros realities, los nuevos capítulos de esta edición se lanzarán de manera semanal, todos los miércoles del mes, permitiendo especular, comentar y teorizar junto a millones de fans a nivel global.

El calendario oficial de estrenos es el siguiente:

Episodios 1-6: 1 de octubre

1 de octubre Episodios 7-9: 8 de octubre

8 de octubre Episodios 10-11: 15 de octubre

15 de octubre Episodio 12: 22 de octubre

“Love is blind” regresa ambientada en Denver y con nuevos episodios semanales (Foto: Love is blind/ instagram)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 9 DE “LOVE IS BLIND” EN NETFLIX?

Para ver la temporada 9 de “Love Is Blind” basta con tener acceso a Netflix, donde además están disponibles todas las entregas anteriores del reality.

¿QUIÉNES SON LOS PRESENTADORES Y EL ELENCO DE “LOVE IS BLIND” TEMPORADA 9?

Este ciclo vuelve a contar con la conducción de Nick Lachey (ex 98 Degrees) y Vanessa Lachey, figura querida de la televisión y el modelaje. El carisma y las preguntas incómodas de la pareja siguen siendo parte esencial de la propuesta.

En cuanto al elenco, la temporada 9 se nutre de caras nuevas desde Denver y una variada gama de profesiones, edades y perfiles:

Shelby (35), agente inmobiliario

Ali (29), enfermera

Anastasia (29), enfermera

Anna (28), peluquera

Annie (31), dueña de peluquería

Ashley (35), directora de cumplimiento

Aza (32), organizadora de eventos

Chyna (39), gerente de marketing

Hilary (39), ventas de dispositivos médicos

Kacie (34), peluquera y maquilladora

Kait (33), dietista registrada

Kalybriah (29), trabajadora social

Kaylen (29), ejecutiva de cuentas

Madison (28), diseñadora UX/UI

Megan H (36), administradora de propiedades

Megan W (35), emprendedora

Y del lado masculino:

Anton (29), transporte/logística

Blake (34), contable

Brenden (32), gerente financiero

Chase (29), consultor de tratamiento de agua

Dayo (30), asesor en informática

Dylan (32), analista financiero

Edmond (29), agente inmobiliario

Jensen (29), analista de datos

Joe (29), ventas

Jordan (30), gerente de servicio

Logan (35), ejecutivo de cuentas

Michael (41), ventas médicas

Mike (38), inversor inmobiliario

Nick (28), comerciante de relojes de lujo

Patrick (31), gerente de construcción

Rohan (27), capital privado.

Conoce algunos de los participantes de “Love is blind” (Foto: Love is blind/ instagram)

