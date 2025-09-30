La temporada 9 de “Love Is Blind” ya tiene fecha de estreno y nuevas reglas para seguir cautivando a millones desde Netflix. Un grupo de solteros de Denver protagonizará una experiencia a ciegas, con drama y sorpresas confirmadas en cada episodio en Denver, Colorado. En esta nota hallarás una guía de estrenos, cómo y dónde ver los episodios.
“Love Is Blind” es un reality de citas de Netflix donde mujeres y hombres solteros entablan relaciones profundas sin verse cara a cara, interactuando a través de cabinas privadas. Solo si deciden comprometerse pueden conocerse en persona y, tras un viaje y convivencia, decidir si llegan juntos al altar. La dinámica del programa fomenta conexiones mentales por encima de la atracción física y pone a prueba el amor bajo circunstancias poco convencionales. Esta temporada estrenará episodios de forma escalonada, generando todavía más expectativa en cada entrega.
¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 9 DE “LOVE IS BLIND” EN NETFLIX?
La temporada 9 de “Love Is Blind” estrena sus primeros seis episodios en Netflix el 1 de octubre, a partir de las 3 a. m. ET (12 a. m. PT). A diferencia de otros realities, los nuevos capítulos de esta edición se lanzarán de manera semanal, todos los miércoles del mes, permitiendo especular, comentar y teorizar junto a millones de fans a nivel global.
El calendario oficial de estrenos es el siguiente:
- Episodios 1-6: 1 de octubre
- Episodios 7-9: 8 de octubre
- Episodios 10-11: 15 de octubre
- Episodio 12: 22 de octubre
¿CÓMO VER LA TEMPORADA 9 DE “LOVE IS BLIND” EN NETFLIX?
Para ver la temporada 9 de “Love Is Blind” basta con tener acceso a Netflix, donde además están disponibles todas las entregas anteriores del reality.
¿QUIÉNES SON LOS PRESENTADORES Y EL ELENCO DE “LOVE IS BLIND” TEMPORADA 9?
Este ciclo vuelve a contar con la conducción de Nick Lachey (ex 98 Degrees) y Vanessa Lachey, figura querida de la televisión y el modelaje. El carisma y las preguntas incómodas de la pareja siguen siendo parte esencial de la propuesta.
En cuanto al elenco, la temporada 9 se nutre de caras nuevas desde Denver y una variada gama de profesiones, edades y perfiles:
- Shelby (35), agente inmobiliario
- Ali (29), enfermera
- Anastasia (29), enfermera
- Anna (28), peluquera
- Annie (31), dueña de peluquería
- Ashley (35), directora de cumplimiento
- Aza (32), organizadora de eventos
- Chyna (39), gerente de marketing
- Hilary (39), ventas de dispositivos médicos
- Kacie (34), peluquera y maquilladora
- Kait (33), dietista registrada
- Kalybriah (29), trabajadora social
- Kaylen (29), ejecutiva de cuentas
- Madison (28), diseñadora UX/UI
- Megan H (36), administradora de propiedades
- Megan W (35), emprendedora
Y del lado masculino:
- Anton (29), transporte/logística
- Blake (34), contable
- Brenden (32), gerente financiero
- Chase (29), consultor de tratamiento de agua
- Dayo (30), asesor en informática
- Dylan (32), analista financiero
- Edmond (29), agente inmobiliario
- Jensen (29), analista de datos
- Joe (29), ventas
- Jordan (30), gerente de servicio
- Logan (35), ejecutivo de cuentas
- Michael (41), ventas médicas
- Mike (38), inversor inmobiliario
- Nick (28), comerciante de relojes de lujo
- Patrick (31), gerente de construcción
- Rohan (27), capital privado.
¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.