Si eres fan de “Miraculous: Las aventuras de Ladybug” (“Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir” en inglés y “Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat Noir” en su idioma original), sin duda estás disfrutando de la sexta temporada de la serie animada francesa mientras esperan una nueva película de la franquicia creada Thomas Astruc. Pero ¿viste las escenas eliminadas de la película de 2023? Por eso, te comparto algunos detalles sobre las secuencias que no formaron parte del corte final.

En “Ladybug & Cat Noir: The Movie”, conocida como “Miraculous Las aventuras de Ladybug - La película” en Hispanoamérica y “Prodigiosa: Las aventuras de Ladybug - La película” en España, Marinette Dupain-Cheng (Ladybug) y Adrien Agreste (Cat Noir) protegen París de peligrosos villanos sin revelar su verdadera identidad, ni siquiera el uno al otro.

La película dirigida y escrita por Jeremy Zag tiene una duración de 105 minutos y se estrenó el 28 de julio de 2023 en Netflix. Unas semanas después, la plataforma de streaming de la N roja compartió dos escenas eliminadas.

LAS ESCENAS ELIMINADAS DE “MIRACULOUS: LAS AVENTURAS DE LADYBUG - LA PELÍCULA”

Momento emotivo de Marinette y Adrien

La primera escena eliminada de “Miraculous Las aventuras de Ladybug - La película” muestra un emotivo momento entre Marinette y Adrien. El hijo de Gabriel Agreste le agradece a la protagonista por recuperar su relicario y le explica que fue lo último que le dio su madre, Émilie, antes de desaparecer.

Antes de despedirse y volver a clases, Adrien menciona que Chloé realmente la odia. Lo que se confirma cuando Chloé confronta a Marinette por hablar con Adrien. Algunas de las tomas no están animadas por completo, lo deja claro porque no formó parte de la versión final de la película.

Adrien le agradece a Marinette por recuperar el relicario de su madre una escena eliminada de "Miraculous: Las aventuras de Ladybug - La película" (Foto: Netflix)

Primer día de escuela

En la segunda escena eliminada de “Ladybug & Cat Noir: The Movie”, Marinette se prepara a regañadientes para su primer día de clases. Mientras ella toma un baño, su madre se preocupa por su demora y su padre muestra una caja de macarons que su hija podrá compartir con sus compañeros.

Cuando Marinette expresa tu temor por el primer día de clases y sus nuevos compañeros, sus padres intentan animarla. Al igual que la escena anterior, la animación no está completa, le faltan detalles y color a varios objetos.

Marinette y su padre en una escena eliminada de "Miraculous: Las aventuras de Ladybug - La película" (Foto: Netflix)