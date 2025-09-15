¿Te obsesionan los relatos donde el tiempo se escapa entre los dedos y nada es lo que parece? Entonces, prepárate para sumergirte en un fenómeno que está cruzando océanos y traspasando géneros: “Mobius: Día de insomnio”, la serie china de Netflix que ha despertado debates, teorías… y mucho insomnio entre espectadores. Aquí no solo resolverás todas las grandes preguntas —desde su argumento fascinante hasta cómo, cuándo y dónde verla—, sino que descubrirás por qué no para de hablarse de este thriller de ciencia ficción que apunta alto en el ranking global.

La producción de “Mobius: Día de insomnio” se ha convertido en una carta fuerte del streaming asiático: reúne a estrellas como Bai Jingting, Janice Man y Song Yang en una trama que mezcla viajes en el tiempo, suspense y acción. Con paisajes urbanos de Guangdong, Hong Kong y Macao, y bajo la dirección de Liu Zhang Mu, la serie arrasa con visuales impactantes y una premisa que desafía nuestras certezas sobre el destino, el crimen y la memoria.

¿DE QUÉ TRATA “MOBIUS: DÍA DE INSOMNIO”?

“Mobius: Día de insomnio” sigue la historia de Ding Qi, un detective que, tras un extraño accidente, adquiere la habilidad de retroceder en el tiempo hasta cinco veces durante un mismo día. Cada ciclo se reinicia a la medianoche y solo unos pocos logran conservar fragmentos borrosos de cada bucle. Ding Qi aprovecha esta ventaja para reunir pistas e intentar evitar crímenes aparentemente irresolubles, pero la aparición de un misterioso criminal, conocido como “Calamar” —posible portador del mismo don temporal—, convierte cada jornada en una carrera de ingenio y supervivencia. Conspiraciones en una empresa de biotecnología, alianzas ambiguas y la amenaza constante de la traición completan este entramado que deslumbra por su ritmo y profundidad.

¿CÓMO VER LA SERIE CHINA “MOBIUS: DÍA DE INSOMNIO”?

“Mobius: Día de insomnio” estará disponible desde el 17 de septiembre de 2025 en la plataforma de Netflix. Solo hay que ingresar el nombre completo en el buscador y elegir entre verla con subtítulos, doblaje al español, o en su versión original en mandarín y cantonés.

"Mobius: Día de insomnio" se estrena el 17 de septiembre y tiene 16 capítulos (Foto: Netflix)

GUÍA DE FECHA DE ESTRENO DE LOS ESPISODIOS DE“ MOBIUS: DÍA DE INSOMNIO”

Conoce las fechas de estreno de cada uno de sus 16 capítulos, que duran 45 minutos cada uno.

Episodio 1: El primer bucle – 17 de septiembre de 2025

Episodio 2: Pistas borrosas – 17 de septiembre de 2025

Episodio 3: Ecos de medianoche – 17 de septiembre de 2025

Episodio 4: Sospechosos inesperados – 17 de septiembre de 2025

Episodio 5: La advertencia de “Calamar” – 17 de septiembre de 2025

Episodio 6: Fragmentos del ciclo – 18 de septiembre de 2025

Episodio 7: Pruebas y engaños – 18 de septiembre de 2025

Episodio 8: Aliados en la sombra – 19 de septiembre de 2025

Episodio 9: Cinta de Möbius – 19 de septiembre de 2025

Episodio 10: Traiciones cruzadas – 20 de septiembre de 2025

Episodio 11: Genética peligrosa – 20 de septiembre de 2025

Episodio 12: El ciclo definitivo – 21 de septiembre de 2025

Episodio 13: Perspectivas distorsionadas – 21 de septiembre de 2025

Episodio 14: Decisiones críticas – 22 de septiembre de 2025

Episodio 15: Final del juego – 23 de septiembre de 2025

Episodio 16: La quinta noche – 24 de septiembre de 2025.

Una escena de "Mobius: Día de insomnio", la impactante serie china de ciencia ficción (Foto: Netflix)

FICHA DE “MOBIUS: DÍA DE INSOMNIO”

Título original: “Mobius” (不眠日, Bu mian ri)

“Mobius” (不眠日, Bu mian ri) Nacionalidad: China

China Géneros: ciencia ficción, suspense, policial, acción, misterio

ciencia ficción, suspense, policial, acción, misterio Director: Liu Zhang Mu

Liu Zhang Mu Guion: Bi Qiang, Jiang Wuji

Bi Qiang, Jiang Wuji Elenco principal: Bai Jingting, Janice Man, Song Yang, Liu Yijun, Chutimon Chuengcharoensukying

Bai Jingting, Janice Man, Song Yang, Liu Yijun, Chutimon Chuengcharoensukying Productoras: Youhug Media, iQIYI, Vida Wenhua

Youhug Media, iQIYI, Vida Wenhua Temporada: 1

1 Episodios: 16

16 Duración: 45 minutos por episodio

45 minutos por episodio Estreno: 17 de septiembre de 2025 en Netflix e iQIYI

