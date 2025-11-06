CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en la novela “Destiny of the Republic” de Candice Millard, “Muerte por un rayo” (“Death by Lightning” en su idioma original) es una serie dramática de Netflix que narra la épica y asombrosa historia real de James Garfield, el reticente vigésimo presidente de los Estados Unidos, y su mayor admirador, Charles Guiteau, el hombre que acabaría asesinándolo. ¿Cómo se retrata este evento de la vida real en la producción creada por Mike Makowsky?

La serie dirigida por Mike Makowsky y Matt Ross comenzó con una escena en 1969, donde un grupo de hombres descubrió el cerebro preservado de Charles Guiteau en un Museo médico del ejército en Washington D.C. Luego la historia se trasladó a 1880 y mostró a Guiteau (Matthew Macfadyen) encarcelado. Aunque recuperó su libertad, es claro que es un hombre mentiroso y desequilibrado que anhelaba una mejor vida.

En tanto, James Garfield (Michael Shannon), congresista por Ohio, pronuncia un apasionado discurso nominando al Secretario del Tesoro John Sherman (Alistair Petrie) como candidato a la presidencia. Después de sus impactantes palabras, ganó las elecciones y fue elegido candidato en la Convención Nacional Republicana.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “MUERTE POR UN RAYO”?

El protagonista de “Muerte por un rayo” no estaba emocionado por su victoria, ya que no aspiraba a la presidencia, o al menos eso decía. Incluso su esposa Lucretia “Crete” Garfield (Betty Gilpin) lo cuestionó por pronunciar un discurso así si no soñaba en secreto con la presidencia. En cualquier caso, en ese punto Garfield no puede dar marcha atrás.

Charles Guiteau aprovechó la victoria de Garfield para acercarse a los políticos con supuestas ideas innovadoras. Por supuesto, fue rechazado, pero nunca dejó de insistir, y aunque no conocía a James, averiguó lo que podía de él y se declaró su admirador, al igual que hizo con los otros candidatos.

Antes de las elecciones, Garfield hizo campaña desde el porche de su casa, mientras Guiteau intentaba congraciarse con los dirigentes del partido. Cuando Garfield ascendió a la Casa Blanca por un estrecho margen de menos de 10.000 votos, Guiteau está convencido de que merece un puesto consular en esa administración.

Después de hacer muchas cosas para acercarse al nuevo presidente, Guiteau logró pronunciar un discurso de campaña, que originalmente fue escrito para Grant. Pero no se conformó con eso, quería su vida cambiará al igual que la de James. Tras tener la oportunidad de hablar con él, Guiteau buscó la manera de ganarse su confianza, pero fue interrumpido por la enfermedad de Crete.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “MUERTE POR UN RAYO”?

Luego de que fue expulsado de la Casa Blanca, Guiteau se reunió con el Secretario de Estado James Blaine (Bradley Whitford) para obtener un consulado en París. Por supuesto, Blaine se lo negó y le gritó que no tenía ninguna posibilidad de conseguir un puesto en esa administración.

Guiteau se sintió traicionado por el protagonista de “Muerte por un rayo” y decidió asesinarlo. Además, empezó a culpar a Garfield por todos sus males. En su cabeza al matarlo estaba enmendando el rumbo del país. Guiteau disparó dos balas contra el presidente en la estación de tren Baltimore and Potomac de Washington. Mientras él fue arrestado, el mandatario fue llevado a un hospital.

La muerte de James Garfield

El Dr. Bliss (Željko Ivanek) y el Dr. Purvis (Shaun Parkes), el primer médico negro en atender a un presidente estadounidense, fueron los encargados de intentar salvar a Garfield. Pero debido a que Bliss se negó a escuchar los consejos de otros especialistas, el presidente fue condenado a una muerte lenta e indigna.

Al final de “Muerte por un rayo”, Arthur ascendió a su puesto, el cerebro de Guiteau fue preservado para la ciencia y Lucretia Garfield estaba rodeada de su familia, pero siempre contemplando la silla vacía de su marido.

También se incluye una escena en la que Lucrecia visitó a Guiteau en prisión para decirle “que su memoria y su legado no valdrán nada, la peor noticia que podría recibir”, señaló Macfadyen a Tudum. “Eso es lo peor: que no signifique nada”.

