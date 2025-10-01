El 2025 ha sido un año especialmente competitivo para la animación. Entre estrenos esperados, secuelas de éxito y remakes live action de clásicos como “Lilo y Stitch”, los amantes del cine animado han tenido mucho material para debatir. Sin embargo, el gran tema de conversación hoy no es una producción de Disney ni de Pixar, tampoco un proyecto japonés de Ufotable, sino una cinta china que se abrió paso hasta la cima con una fuerza imparable.

Hablamos de “Ne Zha 2: El renacer del alma”, una película de fantasía y aventura que no solo arrasó en su país de origen, sino que está marcando un antes y un después en la industria del cine animado. Escrita y dirigida por Jiaozi, la producción se estrenó en China a finales de enero y poco a poco está conquistando territorios internacionales, incluyendo México, donde ya puede disfrutarse en salas de cine.

EL FENÓMENO NO ES MENOR

Con una recaudación superior a los 1.902 mil millones de dólares a nivel mundial, según Box Office Mojo, “Ne Zha 2″ se posiciona como la película más taquillera del 2025, superando con creces a “Lilo y Stitch”, que ocupa el segundo lugar con poco más de 1.037 mil millones. Lo impresionante es que esta cifra no solo la convierte en la reina del año, sino también en un referente histórico.

Y es que “Ne Zha 2″ ha logrado arrebatarle un récord a Pixar: el de la película animada más taquillera de todos los tiempos. Hasta ahora ese título lo tenía “Intensa-Mente 2″, que alcanzó aproximadamente 1.649 millones de dólares, pero la secuela china la superó por un amplio margen. El triunfo no solo habla del poder de taquilla, sino también del crecimiento de la animación fuera de los mercados tradicionales.

Como si eso fuera poco, la hazaña de “Ne Zha 2″ también fue reconocida por los Guinness World Records, que certificaron al largometraje como la cinta de animación en idioma extranjero más taquillera de la historia. Con ello, Jiaozi y su equipo no solo ponen en alto el cine chino, sino que demuestran que las historias locales con raíces mitológicas pueden competir de tú a tú con gigantes globales.

"Ne Zha 2" posee el título como la cinta de animación en idioma extranjero más taquillera del mundo (Foto: A24)

¿DE QUÉ TRATA LA HISTORIA DE “NE ZHA 2″?

La trama de “Ne Zha 2: El renacer del alma” retoma los sucesos de la primera entrega de 2019, basada en la novela mitológica china Investiture of the Gods. La historia inicia con Ne Zha y Ao Bing siendo alcanzados por un rayo divino que destruye sus cuerpos, aunque sus almas sobreviven gracias al sacrificio de Taiyi Zhenren. A partir de ahí, Ne Zha se embarca en una peligrosa búsqueda para enfrentar al Rey Dragón en el Mar Oriental, forjando alianzas inesperadas con los habitantes del océano.

Este equilibrio entre acción épica, referencias mitológicas y emoción ha sido uno de los pilares del éxito de la película. La narrativa no solo ofrece espectaculares escenas de batalla y efectos visuales impresionantes, sino que también conecta con valores universales como la resiliencia, la amistad y la lucha por el destino propio. Para muchos espectadores, esa combinación ha sido el detonante que convirtió a la cinta en una experiencia inolvidable.

“Ne Zha 2: El renacer del alma” no es únicamente una secuela, sino un fenómeno cultural y cinematográfico que está redefiniendo el panorama de la animación mundial. En un año donde grandes producciones parecían seguras de dominar la taquilla, fue una historia mitológica china la que se llevó la corona.

