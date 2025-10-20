Probablemente ya has visto completo “Naruto Shippuden”. Después de todo, estamos en pleno 2025. Han pasado ya ocho años desde el final del anime y sus eventos principales han sido desgranados hasta el hartazgo a lo largo y ancho de la red. Sin embargo, si por algún milagro aún no sabes cómo termina la guerra contra Madara Uchiha o si buscas un medio para volver a ver la serie, tengo grandes noticias para ti.

Desde este lunes 20 de octubre, la temporada 18 de Naruto Shippuden ya se encuentra disponible doblada al español latino en Netflix. Es decir, el anime ya está casi completo en la plataforma de streaming para que puedas verlo en tu propio idioma.

Son en total 21 episodios nuevos que abarcan desde el 373 hasta el 393 del anime y que continúan la Cuarta Gran Guerra Ninja, adentrándose a la parte más intensa del arco definitivo de la serie. En estos capítulos, las fuerzas aliadas shinobi enfrentan a Obito Uchiha tras convertirse en el Jinchuriki del Diez Colas. Además, salen a la luz cosas que no sabías sobre varios personajes principales de las aldeas ninja.

El Equipo 7 vuelve a la acción en esta temporada de "Naruto Shippuden" (Foto: TV Tokio)

De estos 21 capítulos, que además adaptan desde el episodio 632 hasta el 662 del manga, cuatro son de relleno y uno puede considerarse mixto. Asimismo, es escenario del renacimiento del ‘Triple Punto Muerto’, la técnica legendaria de los Sannin ejecutada ahora por el equipo 7: Naruto, Sasuke y Sakura.

Opening de la nueva temporada de “Naruto Shippuden”

Ending de la nueva temporada de “Naruto Shippuden”

