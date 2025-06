¿Qué estarías dispuesto a hacer para alcanzar el éxito a nivel deportivo? Esta es la pregunta que responderá “Olympo”, el drama español de deportes que aterriza en la plataforma de streaming; por tanto, si te gustan las producciones donde los atletas se preparan y lo dan todo para llegar lejos en una competencia, no debes perdértela. A continuación, todo lo que debes saber sobre esta serie.

"Olympo" es la serie que te hará cuestionar qué se necesita para ser el mejor (Foto: Zeta Studios / Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “OLYMPO”?

“Olympo” nos presenta la academia de deportes del CAR Pirineos, donde Amaia Olaberria es una autoexigente y perfeccionista capitana del equipo de natación, quien nota cómo su mejor amiga Nuria la supera por primera vez; y aunque esto debería alegrarle, le hace preguntarse por qué algunos de los deportistas están mejorando su rendimiento de manera inexplicable.

De esta forma, tratará de descubrir las verdades razones por los que varios atletas superan niveles nunca antes esperados.

En "Olympo", Amaia se da cuenta del excelente rendimiento que han tenido varios deportistas de forma inexplicable (Foto: Zeta Studios / Netflix)

TRÁILER DE “OLYMPO”

En el tráiler de “Olympo”, se escucha una voz en off que dice: “Ser deportista de élite supone mucha presión. No te fíes del talento, fíate del esfuerzo”, para después dar paso al duro entrenamiento de un grupo de jóvenes deportistas.

La llegada de un hombre a las instalaciones de CAR llama la atención de todos, pues se trata de un patrocinador que escogerá a los mejores. Debido a ello, la competencia se pone más intensa y dura para lograr uno de los tres cupos.

Posteriormente se ve a Amaia, la capitana de natación, quien se asombra de la resistencia de una de sus compañeras en el agua, pues la ha superado, pero en ella comienzan a generarse sospechas, luego del desmayo de una muchacha. Cuando va a reclamar a las autoridades del lugar, le aseguran que no ha dopaje. “El esfuerzo no es lo que hace ganar, sino hasta donde estás dispuesto a llegar”, le comenta una joven. El avance culmina con otra voz en off señalando: “Hoy es el día en el que convierten en estrellas”.

¿CÓMO VER “OLYMPO”?

“Olympo” se estrena el 20 de junio de 2025 por Netflix; por tanto, todos sus episodios estarán disponibles en dicha plataforma de streaming, tanto en América Latina como en Estados Unidos y España.

"Olympo" nos muestra cuando el esfuerzo no es suficiente (Foto: Zeta Studios / Netflix)

ELENCO DE LA SERIE “OLYMPO”

Clara Galle como Amaia Olaberria

Agustín Della Corte como Roque Pérez

Nuno Gallego como Cristian Delallave

María Romanillos como Nuria Bórgues

Nira Osahia como Zoe Moral

Martí Cordero como Charly Lago

Andy Duato Como Renata

Najwa Khliwa como Fátima Amazian

Juan Perales como Sebas Senghor

Nicolas Furtado

