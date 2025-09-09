Si estás siguiendo la temporada 2 de “Peacemaker” con el corazón en la mano, ya sabrás que el tercer episodio dejó a todos con la boca abierta. No solo regresó Rick Flag Jr., interpretado por Joel Kinnaman, sino que además se destaparon más capas oscuras de esa realidad alternativa en la que Chris Smith está intentando sobrevivir. El episodio titulado “Otro Rick en la Manga” fue una bomba narrativa que puso sobre la mesa temas tan intensos como la doble identidad, relaciones del pasado y pistas sobre un universo que podría ser más peligroso de lo que parece.

Ya se siente que la serie está a punto de dar un giro importante, y todo apunta a que será en el episodio 4, titulado “Need I Say Door”. Así que si estás esperando con ansias cada jueves, aquí te dejo todos los detalles confirmados: fecha, hora exacta de estreno y dónde puedes verlo sin complicaciones.

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 4 DE “PEACEMAKER” - TEMPORADA 2?

El cuarto episodio de la temporada, “Need I Say Door”, se estrena el jueves 11 de septiembre de 2025. Este episodio marca oficialmente el mitad de temporada, lo cual nos indica que el ritmo va a acelerarse. Será interesante ver cómo lidia Peacemaker con la invasión de ARGUS y cómo se desarrollan los conflictos con personajes como Red St. Wild y Judomaster.

Jennifer Holland interpreta a Emilia Harcourt y a su versión alternativa a lo largo de la serie "Peacemaker" (Foto: Warner Bros. Television / DC Studios)

HORA DE ESTRENO DEL EPISODIO 4

Aquí te dejo los horarios oficiales según tu país, para que no te pierdas nada:

Estados Unidos: 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET)

México, Centroamérica: 7:00 p.m.

Colombia, Perú, Panamá, Ecuador: 8:00 p.m.

Chile, Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, R. Dominicana: 9:00 p.m.

Argentina, Uruguay, Paraguay: 10:00 p.m.

España: 3:00 a.m. del viernes 12 de septiembre

¿CÓMO VER “PEACEMAKER” - TEMPORADA 2, EPISODIO 4?

Como ha sido desde el inicio, el episodio estará disponible exclusivamente en HBO Max. Si ya tienes suscripción, puedes verlo directamente en el siguiente enlace:

Ver Peacemaker Temporada 2 en HBO Max

Si no estás suscrito, puedes aprovechar el periodo de prueba (en países donde todavía esté disponible) o consultar las promociones activas. Vale la pena, especialmente si eres fan del universo DC.

John Cena interpreta el papel protagonista de la serie "Peacemaker" (Foto: Warner Bros.)

¿QUÉ PASARÁ EN ESTE CAPÍTULO?

Este episodio viene dirigido por Peter Sollett, quien se une al equipo por primera vez tras la dirección de James Gunn y Greg Mottola en los anteriores. Sollett tiene experiencia en el cine independiente (Nick & Norah’s Infinite Playlist), así que se espera un enfoque emocionalmente más íntimo, pero sin perder la acción que caracteriza a la serie.

El título “Need I Say Door” es una especie de juego de palabras que apunta directamente a la “puerta” entre dimensiones, que ya sabemos que será clave en esta mitad de temporada.

Según el avance oficial, la historia retoma exactamente donde lo dejó el episodio anterior: ARGUS irrumpe en la casa de Peacemaker, mientras Chris intenta regresar momentáneamente a su realidad original. En medio del caos, Eagly conocerá finalmente a su posible archienemigo, Red St. Wild, interpretado por Michael Rooker, en una escena que promete tanto humor como tensión.

Además, veremos el regreso de Judomaster (Nhut Le), un personaje que ha guardado resentimiento contra Chris desde los eventos con las mariposas. Su aparición seguramente complicará más las cosas.

El episodio anterior trajo de vuelta referencias a June Moone / Enchantress, la villana de “Suicide Squad” (2016), lo que confirma que algunos personajes del DCEU original siguen siendo canon en este nuevo DCU. Esta clase de guiños a las películas anteriores no solo emocionan a los fans de toda la vida, sino que también dan pistas sobre posibles futuros regresos.

