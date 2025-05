Cuando dos amigos de la infancia, Keisha (Lovie Simone) y Justin (Michael Cooper Jr.), se reencuentran en su adolescencia descubren el amor por primera vez, lo implica emociones intensas y confusas. Los protagonistas de “Por siempre” (“Forever” en su idioma original) exploran sus sentimientos e identidades a través del complicado viaje que supone para cada uno el primer enamoramiento. Pero esta serie romántica de Netflix, ¿se basa en una historia de la vida real?

Se trata del primer proyecto de Mara Brock Akil bajo su acuerdo general con Netflix. Mientras que Regina King (“One Night in Miami…”, “A Man in Full”) se desempeña como productora ejecutiva y dirige el primer episodio. Judy Blume, Susie Fitzgerald, Erika Harrison, Sara White, Reina King, Shana C. Waterman y Anthony Hemingway se encargan de la producción ejecutiva.

“Por siempre”, que tiene ocho episodios, cuenta con un elenco conformado por Lovie Simone, Michael Cooper Jr., Xosha Roquemore, Marvin Lawrence Winans III, Wood Harris, Karen Pittman, Barry Shabaka Henley, Ali Gallo, Niles Fitch, Paigion Walker y E’myri Crutchfield.

“POR SIEMPRE”, ¿SE BASA EN UNA HISTORIA DE LA VIDA REAL?

“Forever” está inspirada en la exitosa novela homónima que Judy Blume publicó en 1975. Aunque no está basada en una historia de la vida real, algunos eventos y momentos inspiraron tanto a la autora del libro como a Mara Brock Akil, showrunner de la serie de Netflix.

“Siempre he reconocido a Judy Blume como parte de la formación de mi voz como escritora. Fue una de las primeras escritoras que leí que se atrevió a ser honesta sobre la condición humana en los jóvenes, y se pueden ver rastros de su estilo de escritura en el mío. Me siento honrada de reimaginar uno de mis libros favoritos, ‘Forever’”, indicó Brock Akil a Tudum.

La novela de Blume fue un gran éxito juvenil cuando se publicó y, marcó un antes y un después. No obstante, en los años 90, ocupó el puesto número 7 en la lista de libros prohibidos con mayor frecuencia de la Asociación Americana de Bibliotecas, debido a su temática.

“Me emociona que Mara haya decidido contar esta historia desde su propia perspectiva”, contó Blume a Netflix. “Es gratificante saber que, 50 años después de su lanzamiento, la historia de amor que encierra ‘Forever’ sigue impactando al público”.

¿Por qué Mara Brock Akil escogió “Forever”?

La idea de adaptar “Por siempre” empezó en 2020 cuando Brock Akil se enteró de que se estaban trabajando en otros proyectos basados en las novelas de Judy Blume. Una de sus dudas iniciales fue cómo trasladar la historia al nuevo milenio. “Descubrí que Judy no estaba segura de que pudiera adaptarse a esta era moderna, dada la exposición de los jóvenes a la sexualidad y al tema del amor... Hablé con Judy, le conté mi perspectiva y conectamos”, explicó la showrunner.

Por su parte, Regina King agregó: “La capacidad de Judy Blume para capturar las emociones reales que experimentamos durante los diversos ritos de paso de nuestra juventud influyó en mis decisiones de vida y en mi voz como escritora”.

