Si estás siguiendo la nueva edición de “Operación Triunfo 2025”, ya habrás oído de Iván Rojo. Y si no, déjame contarte por qué este joven de Valladolid está dando tanto de qué hablar dentro y fuera de la Academia. En cada edición de “OT” hay perfiles que destacan, no solo por su voz, sino también por su historia personal, su carácter o simplemente por lo que generan en la audiencia e Iván parece ser uno de esos casos.

Desde que pisó el escenario en la Gala 0, interpretando la ranchera “No volveré” de Cristian Castro, se ganó un lugar como el concursante número 16, siendo elegido por el público. Y ahí ya comenzó su camino dentro de uno de los programas musicales más influyentes de habla hispana, no solo en España, sino también en muchas otras comunidades.

Iván Rojo es uno de los concursantes de "Operación Triunfo 2025" (Foto: Operación Triunfo)

SU ORIGEN Y PRIMEROS PASOS

Iván Rojo nació hace 23 años en Tudela de Duero, un pequeño pueblo de la provincia de Valladolid, en la comunidad autónoma de Castilla y León. De hecho, es el primer vallisoletano en la historia de “OT” en formar parte del programa como concursante oficial, lo que ya de por sí es un hito para su región. No es alguien que apareció de la nada: lleva años preparándose, aunque su camino en la música ha sido particular.

Antes de decidirse por completo a seguir su vocación artística, Iván estudió química durante tres años, pero no terminó, lo dejó. Más tarde, tras una etapa de muchos cambios personales y algunos viajes, decidió volver a Valladolid y comenzar a estudiar psicología. Pero su verdadero sueño siempre estuvo claro: la música.

IÁVN ROJO ES UN EJEMPLO DE PERSEVERANCIA

Lo que más me llama la atención de Iván es su perseverancia. No es que se haya presentado una vez al casting de “OT” y haya tenido suerte. Lo intentó tres veces antes de lograr entrar. Esa insistencia, ese no rendirse, es parte de lo que lo define como artista y como persona. Hay algo en él que transmite ganas, que deja claro que no está ahí por casualidad.

Y lo cierto es que ese esfuerzo ha sido recompensado con algo muy potente: representar a una comunidad que nunca antes había tenido voz en el programa. Hoy Iván es, para muchos jóvenes de Castilla y León, un símbolo de que los sueños, incluso en un entorno tan competitivo como “OT”, también se cumplen.

TIENE UNA PERSONALIDAD FUERTE Y QUE DESTACA

Él mismo se define como una persona “muy intensa”, y lo cierto es que eso se nota. Tiene una manera de hablar, de expresarse, de estar, que puede llegar a generar simpatía o rechazo, pero difícilmente indiferencia. Esa intensidad ha sido tema recurrente tanto dentro de la academia como en redes sociales.

SUS GUSTOS

Su estilo musical es variado, pero se nota que tiene influencias modernas: es fan de Taylor Swift, también de Guitarricadelafuente, y combina esa sensibilidad con una actitud muy marcada. Ama a su perro, disfruta de los domingos y dice que le encanta el melón. Son detalles que parecen menores, pero que humanizan a alguien que, desde hace semanas, está bajo la lupa.

LAS PRIMERAS POLÉMICAS

Como suele pasar en “OT”, no todo ha sido fácil. Tras la primera gala, Iván fue nominado y ahora enfrenta el riesgo de ser expulsado en la Gala 2. Eso lo colocó automáticamente en el centro de la conversación. Pero más allá de lo musical, lo que realmente ha hecho ruido han sido algunas actitudes dentro de la academia y su forma de hablar sobre la fama.

Ha llegado a expresar más interés por cómo lo ven desde fuera que por su formación dentro del programa. Tanto es así que Noemí Galera, directora de la Academia, ha dicho públicamente que Iván está desaprovechando la oportunidad. Esto ha generado un debate bastante intenso tanto dentro del programa como en redes sociales. Además, dice que no quiere ser famoso a gran escala, pues quiere siempre darse el tiempo de estar con los suyos y tener una vida casi normal.

Una parte importante del fenómeno Iván Rojo está ocurriendo fuera de la televisión. En redes sociales, especialmente en X (Twitter) e Instagram, su nombre ha sido tendencia en más de una ocasión. Se han generado memes, debates, críticas e incluso defensas apasionadas. Algunos lo acusan de tener una actitud “forzada”, mientras otros lo defienden como un artista auténtico y valiente.

Lamentablemente, todo esto ha derivado en algo preocupante: hay quienes lo están atacando con demasiada dureza, al punto que varios profesores y compañeros del programa han pedido frenar el acoso digital que está recibiendo. Esa situación ha abierto otro tema de conversación sobre los límites de la crítica y el rol de la audiencia en el bienestar emocional de los concursantes.

DATOS PERSONALES DE IVÁN ROJO

Nombre completo: Iván Rojo

Edad: 23 años

Lugar de nacimiento: Tudela de Duero, Valladolid

Residencia actual: Valladolid

Ocupación: Estudiante de Psicología, cantante

Formación académica: Tres años de estudios en Química; actualmente estudia Psicología

Representa: Valladolid y la región de Castilla y León

Mascota: Tiene un perro

Aficiones: Música, especialmente Taylor Swift y Guitarricadelafuente; le gustan los domingos y el melón

Iván Rojo siempre soñó con pertenecer al reality de canto (Foto: Operación Triunfo)

