La vida personal de Parvati Shallow ha tomado gran protagonismo desde que anunció su relación con la comediante y actriz canadiense Mae Martin, conocida por la serie “Feel Good”. Lo que comenzó como una admiración de Martin hacia la estrella de “Survivor” se transformó en una historia de amor que ha dado mucho que hablar en Hollywood y en la comunidad LGBTQ+.

Reconocida en el mundo por ser una de las participantes más emblemáticas del reality de supervivencia, Shallow ha abierto un capítulo íntimo de su vida al confirmar públicamente su relación y explorar nuevas facetas, incluida su carrera como escritora. Aquí repasamos quién es la mujer que conquistó a Mae Martin, su trayectoria y la historia detrás de este mediático romance.

1. ¿Quién es Parvati Shallow?

Parvati Shallow es una reconocida personalidad de la televisión estadounidense, famosa por su participación y victoria en el reality “Survivor: Micronesia - Fans vs. Favorites” en 2008. Nació el 21 de septiembre de 1982 en Vero Beach, Florida, y rápidamente se destacó en el programa por su carisma, estrategias sociales y habilidad para formar alianzas, convirtiéndose en una de las concursantes más influyentes de la historia de la franquicia.

Parvati Shallow nació en Florida en 1982 (Foto: Parvati Shallow / Instagram)

2. Ficha de datos de Parvati Shallow

Nombre completo : Parvati Shallow

: Parvati Shallow Fecha de nacimiento : 21 de septiembre de 1982

: 21 de septiembre de 1982 Lugar de nacimiento : Vero Beach, Florida, EE.UU.

: Vero Beach, Florida, EE.UU. Profesión : Personalidad de TV, escritora, conferencista

: Personalidad de TV, escritora, conferencista Programas más destacados : “Survivor”, “The Traitors”

: “Survivor”, “The Traitors” Estado civil : Divorciada, en relación con Mae Martin

: Divorciada, en relación con Mae Martin Hijos : 1 (Alma Fincher)

: 1 (Alma Fincher) Libro publicado: “Nice Girls Don’t Win: How I Burned It All Down to Claim My Power” (2025)

3. La relación con Mae Martin

Todo comenzó en marzo de 2023, cuando Shallow y Martin empezaron a salir. La relación permaneció en privado durante varios meses hasta que, en diciembre de ese año, la campeona de “Survivor” la hizo pública en Instagram con una publicación que también marcó su salida del clóset.

El vínculo, que atravesó momentos de estabilidad y otros de incertidumbre, las llevó a mudarse juntos en 2024. Sin embargo, en enero de 2025, Shallow reconoció que su noviazgo se encontraba en una etapa de cambios, asegurando que las citas han sido “el área más desafiante” de su vida.

Parvati Shallow y Mae Martin hicieron pública su relación en diciembre de 2023 con una tierna foto en Instagram (Parvati Shallow / Instagram)

4. Vida personal

Parvati estuvo casada con John Fincher, exparticipante de “Survivor: Samoa”, con quien se unió en 2017. Ambos tuvieron a su hija Alma en 2018, pero la relación terminó en un divorcio tres años después.

La ruptura fue un proceso doloroso que, de acuerdo con Shallow, le permitió abrirse a nuevas experiencias. En entrevistas, ha confesado que volver a empezar y declararse queer han sido pasos transformadores en su vida.

5. Estudios

Nacida en Florida en 1982, Shallow asistió a la Universidad de Georgia, donde cultivó su pasión por el periodismo. Su participación en “Survivor” cambió el rumbo de su vida profesional.

6. Ganadora de “Survivor”

Parvati Shallow alcanzó fama internacional tras consagrarse como una de las jugadoras más estratégicas y queridas en la historia de “Survivor”. Fue la ganadora de la temporada "Micronesia: Fans vs. Favorites" en 2008, y participó en cuatro ediciones del reality, siendo considerada una de las competidoras más influyentes de todos los tiempos.

7. Escritora

Además de su paso por realities, Shallow se ha consolidado como escritora. En julio de 2025 publicó su libro “Nice Girls Don’t Win: How I Burned It All Down to Claim My Power”, donde aborda sin filtros temas como el cáncer, el dinero, la muerte, el divorcio, las infidelidades y su vida sexual con Martin. El libro, según la propia autora, fue concebido para incomodar y abrir debates sobre temas considerados tabú.

En 2025, Shallow lanzó un libro donde aborda su intimidad, sus luchas y cómo encontró fuerza en la vulnerabilidad. (Parvati Shallow / Instagram)

8. Fotos Parvati Shallow

A Shallow le gusta practica yoga y realizar actividades deportivas (Parvati Shallow / Instagram)

Parvati Shallow justo a su hija alma, nacida en 2018 (Parvati Shallow / Instagram)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.