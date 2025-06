Nunca dejaremos de sorprendernos con lo afilado que puede ser el humor de “Rick and Morty”. Lo digo como alguien que ha visto desde el primer episodio hasta el más reciente sin perderme uno solo. La serie, creada por Dan Harmon y originalmente por Justin Roiland, sigue demostrando que en pleno 2025 todavía se pueden hacer comedias que te hagan reír con chistes irreverentes, sin tener que sacrificar inteligencia ni profundidad narrativa. Y esta semana, en su nuevo capítulo titulado “Valkyrick”, no se anduvieron con rodeos: lanzaron una puñalada directa (y muy bien disfrazada) a toda una corriente de comedias modernas… y sí, Hulu fue el blanco principal.

A diferencia de muchas de las series que hoy se promocionan como “comedias” en plataformas como Hulu, Netflix o Amazon Prime Video, “Rick and Morty” sigue tomándose su misión humorística muy en serio, o más bien, con la falta de seriedad que el género necesita. En un mundo donde “comedia” parece haberse convertido en sinónimo de “drama con dos sonrisas forzadas”, Harmon y su equipo usan cada episodio para recordarnos que reírse, incluso de lo incómodo o absurdo, sigue siendo posible y necesario. Y este último capítulo es un ejemplo perfecto de cómo criticar sin perder la chispa.

Rick y Morty en la octava temporada de "Rick and Morty" (Foto: Adult Swim)

EL MOMENTO CLAVE: UN CHISTE DISFRAZADO DE COMENTARIO CASUAL

Todo ocurre tras una introducción bastante cargada de caos (como siempre). Rick está comiendo sushi en su restaurante favorito oculto en el garaje —un escenario que ya habíamos visto en el final de la sexta temporada, “Ricktional Mortpoon’s Rickmas Mortcation”. En medio de esa paz inusual, aparece Space Beth para pedirle ayuda con un problemita cósmico, soltando un “Bueno, vaya, una historia graciosa, o quizá no tanto”.

Y es ahí donde Rick, sin perder el ritmo ni el rollito de wasabi, lanza una de las líneas más punzantes de la temporada: “¿Estás proponiendo una producción original de Hulu?” Tan sutil, tan cínico, tan Rick.

"Rick and Morty" - Temporada 8 está dejando muy buenas críticas (Foto: Adult Swim)

Este comentario, aunque breve, es una burla clara y directa al tipo de contenido que se ha vuelto común en plataformas como Hulu. En particular, parece una pedrada a “The Bear”, la serie de FX-on-Hulu que ha sido aclamada por la crítica pero que, para muchos, representa esa transformación de la comedia en algo mucho más solemne. Sí, tiene grandes actuaciones, sí, el guion es sólido… pero ¿dónde está el humor?

Desde su estreno, “The Bear” ha avivado un debate que no termina: ¿una serie puede seguir considerándose comedia si pasa capítulos enteros sin intentar siquiera un chiste? Para Harmon y compañía, parece que la respuesta es un rotundo “no”.

Lo más interesante de esta burla no es solo el chiste en sí, sino el contexto. “Rick and Morty” no solo se ríe de Hulu, sino de toda una industria que premia dramas disfrazados de comedias. Y lo hace desde su propia trinchera: una animación absurda, con ciencia ficción desatada y personajes imposibles que, sin embargo, no le temen a tocar temas profundos.

Es una especie de bofetada con guante blanco. Rick no menciona nombres, pero todos sabemos a quién se refiere. Y eso es lo que hace que el chiste funcione tan bien: no necesita decirlo, porque el espectador ya lo sabe.

Que Adult Swim permita este tipo de libertad creativa es parte de la razón por la que “Rick and Morty” sigue siendo tan relevante. En un panorama donde muchos shows parecen hechos para ganar premios más que para divertir, Harmon y su equipo continúan apostando por el humor como herramienta principal.

¿RESPONDERÁ HULU?

Será interesante ver si Hulu o algún creativo detrás de “The Bear” se toma la molestia de responder, aunque sea con una broma. Después de todo, el tercer round de la aparente atacada serie llega el 25 de junio, y no faltarán los que busquen referencias cruzadas o guiños en represalia.

Si algo nos ha enseñado “Rick and Morty” es que ningún rincón de la cultura pop está a salvo de sus burlas. Y si te vas a burlar, mejor hacerlo con estilo.