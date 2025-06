“Sin perdón, sin piedad… sólo la venganza espera”. Con esta frase en mente, Nam Gi-Jun regresó a aquel mundo criminal que dejó atrás hace una década; su objetivo: hacer pagar al responsable de la muerte de su hermano menor Gi-Seok. ¿Lo logró? A continuación, te explico el final de “Sin piedad para nadie”, la serie de acción, intriga y crímenes que me atrapó a lo largo de siete episodios. Antes te advierto que si aún no viste o no terminaste este thriller – que está disponible en Netflix desde el 6 de junio de 2025 –, lanzaré una serie de spoilers; así que queda bajo tu responsabilidad continuar leyendo.

En "Sin piedad para nadie", a Nam Gi-jun no le interesa su integridad, solamente busca encontrar a quien mató a su hermano (Foto: Studio N / Yong Film)

LAS REGLAS SE ROMPIERON Y AHORA ÉL ESTÁ DE VUELTA

El asesinato de su hermano Gi-Seok ha obligado a Gi-Jun regresar para cobrar venganza, por lo que nuevamente se meterá en ese mundo en el que reina el crimen organizado y el hampa, el cual había dejado hace años. Pero su retorno se da en un complejo campo dominado por dos bandas: una liderada por Lee Ju-Woon y la otra por Koo Bong-San, por lo que no hay marcha atrás, algo que al parecer no le interesa al protagonista, quien solamente está empeñado en encontrar al asesino de su único ser querido, así eso lo lleve a la muerte.

Para que entiendas mejor la trama, te explicamos que los líderes de cada organización criminal tienen sus hijos, que deberían tomar el mando cuando ellos ya no estén; pero Ju-Woon tiene otros planes, pues quiere que lo suceda Gi-Seok (su mano derecha) y no su hijo Geum-Son (un fiscal de profesión que opera bajo las sombras). En tanto, Bong-San sí prepara a su heredero Koo Jun-Mo como su sucesor. Si bien, en el primer episodio, surge un altercado entre Jun-Mo y Gi-Seok que hace pensar que el primero lo asesinó, más tarde se descubre que él no fue.

En “Sin piedad para nadie”, cuando Nam Gi-jun ve a su hermano muerto (Foto: Studio N / Yong Film)

ASÍ FUE EL FINAL DE “SIN PIEDAD PARA NADIE”

A continuación, absolvemos las interrogantes que todos se están haciendo respecto al camino de venganza que tomó Nam Gi-jun buscando justicia para su hermano menor.

¿Quién mató a Gi-Seok? Aunque muchos pensaban que Gi-Seok fue asesinado por una de las personas que lo acorraló y persiguió esa noche; lo cierto es que murió a manos de un sujeto al que llaman Kanemaya, un asesino buscado por la Interpol que ha trabajado para Lee Geum-Son; es decir, este fiscal es el autor intelectual del crimen. No sólo ello, se sabe que Geum-Son le pidió al oficial corrupto de la policía Yeong-Do – que trabaja para ambas bandas criminales – acabar con la vida de su padre para asumir el poder. Cabe mencionar que bajo su imagen de alguien desinteresado por el liderazgo, se escondía un sujeto maquiavélico dispuesto a todo; por lo que no dudó en ocasionar los problemas en ambas pandillas, algo que por supuesto nadie sabe. Al final, Gi-Jun acaba con el autor material del asesinato de su ser querido, pero eso no queda ahí, pues va por los demás.

¿Qué pasó con Yeong-Do? Este policía corrupto es el que orquestó todo para que Geum-Son tenga el liderazgo de ambos bandos, pero se encargó de mantenerlos separados culpando de ello a Gi-Jun. A pesar de que es el cerebro detrás de todo, no tiene peso ni jerarquía para mantener a la gente bajo su control; por tal motivo, decide grabarlos en secreto y usar este material cuando sea necesario. Estas pruebas que incriminan a Geum-Son son halladas por el protagonista, quien se las entrega a Hae-Bom (amigo de Gi-Seok), pidiéndole que cuide su vida y las conserve. La vida de este oficial también acaba a manos de Gi-Jun.

Nam Gi-jun buscará vengar la muerte de su hermano, por lo que se meterá en un mundo sin retorno en “Sin piedad para nadie” (Foto: Studio N / Yong Film)

¿Geum-Son asume el liderazgo de las bandas? Tras la muerte de su padre – a manos de Yeong-Do, algo que había ansiado – él asume el liderazgo de ambas organizaciones criminales, pero su victoria dura muy poco. Resulta que en las noticias informan que al ser sospechoso de un crimen, debe dejar su cargo de fiscal, por lo que automáticamente se convierte para todos en un don nadie. En un arranque de impotencia, desata su ira contra el resto, pero le hace entrar en razón Seong-Cheol, un hombre que sirvió a su padre muchos años y que también es asesinado por Gi-Jun.

¿Qué pasó finalmente con Geum-Son? Al final, el protagonista encuentra a Geum-Son, el autor intelectual del crimen de su hermano. En medio de un cruce palabras, el ahora exfiscal le dice a Gi-Jun que merece el puesto de su padre porque inspira respeto y poder, a lo que su contrincante responde que lo único que tiene es miedo. Para escapar de las manos del protagonista y evitar enfrentar la justiciax, Geum-Sin intenta quitarse la vida de un disparo, pero es detenido por Gi-Jun cuando le corta la muñeca, pues quiere que pida perdón por la muerte de Gi-Seok, mientras le clava un cuchillo en la garganta, pero este le contesta balbuceando que no debe decir qué hacer. Así muere este individuo: en el mismo lugar donde ansiaba tener el control como su padre.

¿Y qué ocurrió con Gi-Jun? En el enfrentamiento que tuvo, Gi-Jun también recibe varios disparos, mientras imagina a su hermano. En las escenas finales de “Sin piedad para nadie”, aparece el protagonista sentado solo frente a una fogata, aunque Gi-Seok está a su lado. Si bien, muchos pueden pensar que debe estar tranquilo porque logró vengar la muerte de su ser querido y ya todo acabó, él se arrepiente de haber dejado que su hermano trabaje para Ju-Woon, por lo que se siente triste y exhala su último aliento en soledad.

