El 2026 trajo consigo uno de los estrenos más esperados en el universo de las series coreanas. Y es que “Fiebre de primavera” (en inglés: “Spring Fever” y en su idioma original: "Seupeuring Pibeo“) llegó a Amazon Prime Video con una propuesta que mezcla comedia romántica, segundas oportunidades y el encanto de los pueblos pequeños. Así, si no te quieres perder ningún capítulo de esta encantadora producción, te recomiendo seguir adelante con tu lectura. ¡Préstale atención a su guía de episodios!

Vale precisar que la ficción llega bajo la dirección de Park Won-gook, el mismo realizador detrás de la exitosa “Cásate con mi esposo” (“Marry My Husband”).

Además, reúne en pantalla a Ahn Bo-hyun, quien conquistó al público con “Itaewon Class” y “Nos vemos en mi 19.ª vida”, con Lee Joo-bin, estrella recordada por su trabajo en “Queen of Tears” (“La reina de las lágrimas”).

De esta manera, conocemos la historia de Yoon Bom, una profesora de corazón frío que llega a una pequeña escuela rural y, poco a poco, vuelve a encontrar la alegría gracias a la calidez de Sun Jae-gyu.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Fiebre de primavera”:

GUÍA DE EPISODIOS DE “FIEBRE DE PRIMAVERA”

La serie coreana de Amazon Prime Video se compone de 12 capítulos en total, los cuales están programados para estrenarse entre enero y febrero del 2026.

Calendario de episodios de “Fiebre de primavera”:

Episodio 1: lunes 5 de enero del 2026

lunes 5 de enero del 2026 Episodio 2: martes 6 de enero del 2026

martes 6 de enero del 2026 Episodio 3: lunes 12 de enero del 2026

lunes 12 de enero del 2026 Episodio 4: martes 13 de enero del 2026

martes 13 de enero del 2026 Episodio 5: lunes 19 de enero del 2026

lunes 19 de enero del 2026 Episodio 6: martes 20 de enero del 2026

martes 20 de enero del 2026 Episodio 7: lunes 26 de enero del 2026

lunes 26 de enero del 2026 Episodio 8: martes 27 de enero del 2026

martes 27 de enero del 2026 Episodio 9: lunes 2 de febrero del 2026

lunes 2 de febrero del 2026 Episodio 10: martes 3 de febrero del 2026

martes 3 de febrero del 2026 Episodio 11: lunes 9 de febrero del 2026

lunes 9 de febrero del 2026 Episodio 12 (Final): martes 10 de febrero del 2026

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA “FIEBRE DE PRIMAVERA”?

Los capítulos de “Fiebre de primavera” se emiten originalmente en Corea del Sur, a través del canal tvN, a las 20:50 horas (KST).

Así, considerando que Amazon Prime Video lanza los episodios poco después de su transmisión televisiva, los horarios aproximados de estreno quedan establecidos de la siguiente manera:

Países Horario Estados Unidos 5:00 a.m. (PT) / 8:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 7:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 8:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 9:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 10:00 a.m. España 2:00 p.m.

¿CÓMO VER “FIEBRE DE PRIMAVERA”?

Tal como mencioné previamente, “Fiebre de primavera” es una producción del catálogo de Amazon Prime Video.

Por lo tanto, para disfrutar de cada uno de sus episodios, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

En territorio estadounidense, recuerda que están disponibles los siguientes planes:

Amazon Prime completo: US$14.99 al mes o US$139 al año

US$14.99 al mes o US$139 al año Solo Prime Video: US$8.99 al mes

En la serie coreana "Fiebre de primavera", Lee Joo-bin interpreta a Yoon Bom Ahn, mientras que Bo-hyun le da vida a Seon Jae-gyu (Foto: tvN / Amazon Prime Video)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí