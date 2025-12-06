Los K-dramas son cada vez más populares, así que Amazon Prime Video también apuesta por estas producciones. Por eso, incluye en su catálogo, “Tal vez mañana” (“Surely Tomorrow” en inglés y “Gyeongdoreul Gidarimyeo” en su idioma original), serie que narra la complicada historia de amor de Lee Gyeong-do (Park Seo-joon) y Seo Ji-woo (Won Ji-an), quienes vivieron un apasionado romance a los 20 y luego a los 28 años. Una década después de su última dolorosa separación, se reencuentran y aún parecen sentir lo mismo. ¿Podrán retomar su relación? ¿Cuándo se estrenará? ¿Quiénes conforman el elenco?

El drama romántico coreano dirigido por Im Hyun-wook a partir del guion de Yoo Young-ah cuenta con un elenco conformado por Park Seo-joon, Won Ji-an, Lee Joo-young, Kang Ki-doong, Jo Min-gook, Lee El, Jeong Ha-jin, Kim Mi-kyung, Kim Yong-jun, Han Eun-seong, Kang Mal-geum, Lee Jung-hyun, Jeong Ha-jin, Kim Yong-jun, Kim Woo-hyung, Choi Deok-moon, Kim Ji-woong y Oh Dong-min.

“Tal vez mañana” se emitirá por el canal JTBC desde el 6 de diciembre de 2025 hasta el 11 de enero de 2026, en horario de sábados y domingos a las 22:40 y 22:30 (KST) respectivamente. Además, estará disponible internacionalmente en Amazon Prime Video.

Lee Gyeong-do (Park Seo-joon) es un reportero de entretenimiento de Dongwoon Ilbo en la serie coreana "Tal vez mañana" (Foto: Amazon Prime Video)

¿DE QUÉ TRATA “TAL VEZ MAÑANA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, en “Tal vez mañana”, “a los veintitantos, Lee Kyeong-do y Seo Ji-woo se separan por segunda vez después de una apasionada relación. Diez años después, se reencuentran como el reportero que cubre un escándalo de adulterio y la esposa del hombre involucrado en este. A punto de cumplir cuarenta, su juventud quedó atrás, pero su amor continúa vivo. Kyungdo intenta probarle a Seo Ji-woo y a sí mismo que todavía la ama.”

Por lo que he visto en el tráiler, el amor que Lee Gyeong-do y Seo Ji-woo es tan intenso que la vida los ha reunido en tres ocasiones. ¿La última será la definitiva? A pesar de que ella lo abandonó, Gyeong-do está dispuesto a retomar su romance. Después de todo lo que Ji-woo ha vivido, no está segura de que esa sea la mejor decisión.

¿CÓMO VER “TAL VEZ MAÑANA”?

El primer episodio de “Tal vez mañana” se estrenó el sábado 6 de diciembre de 2025 en Amazon Prime Video. Cada semana se emitirán dos nuevos episodios hasta el 11 de enero de 2026.

Por lo tanto, para ver el nuevo drama coreano solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “SURELY TOMORROW”

ACTORES Y PERSONAJES DE “TAL VEZ MAÑANA”

Park Seo-joon como Lee Gyeong-do

Won Ji-an como Seo Ji-woo

Lee Joo-young como Park Se-young

Kang Ki-doong como Cha Woo-sik

Jo Min-gook como Lee Jung-min

Lee El como Seo Ji-yeon

Jeong Ha-jin como Nam Bo-ra

Kim Mi-kyung como Jo Nam-sook

Kim Yong-jun como Lee Han-soo

Han Eun-seong como Kim Du-jin.

Kang Mal-geum como Jin Han-kyung.

Lee Jung-hyun como el reportero Ma.

Kim Woo-hyung como Kang Min-woo.

Choi Deok-moon como Kim Jung-won.

Kim Ji-woong como Oh Gun

Oh Dong-min como Jo Jin-eon

La actriz surcoreana Won Ji-an asume el rol de Seo Ji-woo en la serie surcoreana "Tal vez mañana" (Foto: JTBC / Amazon Prime Video)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “TAL VEZ MAÑANA”?

La primera temporada de “Tal vez mañana”, producida por las compañías SLL, Story Forest y Studios IN, tiene doce episodios.

