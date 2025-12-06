Seo Ji-woo (Won Ji-an) y Lee Gyeong-do (Park Seo-joon) son los protagonistas de la serie coreana "Tal vez mañana" (Foto: Amazon Prime Video)
Seo Ji-woo (Won Ji-an) y Lee Gyeong-do (Park Seo-joon) son los protagonistas de la serie coreana "Tal vez mañana" (Foto: Amazon Prime Video)
Nelly Osco
Nelly Osco

Los K-dramas son cada vez más populares, así que Amazon Prime Video también apuesta por estas producciones. Por eso, incluye en su catálogo, “” (“Surely Tomorrow” en inglés y “Gyeongdoreul Gidarimyeo” en su idioma original), serie que narra la complicada historia de amor de Lee Gyeong-do (Park Seo-joon) y Seo Ji-woo (Won Ji-an), quienes vivieron un apasionado romance a los 20 y luego a los 28 años. Una década después de su última dolorosa separación, se reencuentran y aún parecen sentir lo mismo. ¿Podrán retomar su relación? ¿Cuándo se estrenará? ¿Quiénes conforman el elenco?

El drama romántico coreano dirigido por Im Hyun-wook a partir del guion de Yoo Young-ah cuenta con un elenco conformado por Park Seo-joon, Won Ji-an, Lee Joo-young, Kang Ki-doong, Jo Min-gook, Lee El, Jeong Ha-jin, Kim Mi-kyung, Kim Yong-jun, Han Eun-seong, Kang Mal-geum, Lee Jung-hyun, Jeong Ha-jin, Kim Yong-jun, Kim Woo-hyung, Choi Deok-moon, Kim Ji-woong y Oh Dong-min.

” se emitirá por el canal JTBC desde el 6 de diciembre de 2025 hasta el 11 de enero de 2026, en horario de sábados y domingos a las 22:40 y 22:30 (KST) respectivamente. Además, estará disponible internacionalmente en Amazon Prime Video.

Lee Gyeong-do (Park Seo-joon) es un reportero de entretenimiento de Dongwoon Ilbo en la serie coreana "Tal vez mañana" (Foto: Amazon Prime Video)
Lee Gyeong-do (Park Seo-joon) es un reportero de entretenimiento de Dongwoon Ilbo en la serie coreana "Tal vez mañana" (Foto: Amazon Prime Video)

¿DE QUÉ TRATA “TAL VEZ MAÑANA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, en “Tal vez mañana”, “a los veintitantos, Lee Kyeong-do y Seo Ji-woo se separan por segunda vez después de una apasionada relación. Diez años después, se reencuentran como el reportero que cubre un escándalo de adulterio y la esposa del hombre involucrado en este. A punto de cumplir cuarenta, su juventud quedó atrás, pero su amor continúa vivo. Kyungdo intenta probarle a Seo Ji-woo y a sí mismo que todavía la ama.

Por lo que he visto en el tráiler, el amor que Lee Gyeong-do y Seo Ji-woo es tan intenso que la vida los ha reunido en tres ocasiones. ¿La última será la definitiva? A pesar de que ella lo abandonó, Gyeong-do está dispuesto a retomar su romance. Después de todo lo que Ji-woo ha vivido, no está segura de que esa sea la mejor decisión.

¿CÓMO VER “TAL VEZ MAÑANA”?

. Cada semana se emitirán dos nuevos episodios hasta el 11 de enero de 2026.

Por lo tanto, para ver el nuevo drama coreano solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “SURELY TOMORROW”

ACTORES Y PERSONAJES DE “TAL VEZ MAÑANA”

  • Park Seo-joon como Lee Gyeong-do
  • Won Ji-an como Seo Ji-woo
  • Lee Joo-young como Park Se-young
  • Kang Ki-doong como Cha Woo-sik
  • Jo Min-gook como Lee Jung-min
  • Lee El como Seo Ji-yeon
  • Jeong Ha-jin como Nam Bo-ra
  • Kim Mi-kyung como Jo Nam-sook
  • Kim Yong-jun como Lee Han-soo
  • Han Eun-seong como Kim Du-jin.
  • Kang Mal-geum como Jin Han-kyung.
  • Lee Jung-hyun como el reportero Ma.
  • Jeong Ha-jin como Nam Bo-ra.
  • Kim Yong-jun como Lee Han-soo.
  • Kim Woo-hyung como Kang Min-woo.
  • Choi Deok-moon como Kim Jung-won.
  • Kim Ji-woong como Oh Gun
  • Oh Dong-min como Jo Jin-eon
La actriz surcoreana Won Ji-an asume el rol de Seo Ji-woo en la serie surcoreana "Tal vez mañana" (Foto: JTBC / Amazon Prime Video)
La actriz surcoreana Won Ji-an asume el rol de Seo Ji-woo en la serie surcoreana "Tal vez mañana" (Foto: JTBC / Amazon Prime Video)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “TAL VEZ MAÑANA”?

La primera temporada de “Tal vez mañana”, producida por las compañías SLL, Story Forest y Studios IN, tiene doce episodios.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉

SOBRE EL AUTOR

Estudió Comunicación Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Cinco años de experiencia en medios de comunicación. Actualmente se desempeña como redactora de series y películas en el Grupo El Comercio.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC