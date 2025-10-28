En una galaxia donde los límites entre el arte y la Fuerza se disuelven, “Star Wars: Visions” – Volumen 3 aterriza para demostrar que la animación también puede ser una forma de rebelión. Esta nueva entrega producida por Lucasfilm y Disney+ eleva la experimentación a otro nivel: cada corto es una pequeña obra maestra visual, una reinterpretación cultural y emocional del universo de Star Wars. Con una fusión perfecta entre tradición japonesa, innovación tecnológica y narrativas cargadas de simbolismo, la serie se perfila como uno de los estrenos más esperados del año.

Desde su primera temporada, “Visions” apostó por algo inusual: invitar a estudios de animación de todo el mundo a reimaginar libremente el legado de Star Wars.

En este tercer volumen, la saga vuelve a sus raíces orientales, reuniendo a nueve estudios japoneses de renombre que aportan su propio estilo, estética y visión de la Fuerza. Cada episodio se presenta como una historia independiente, pero unida por un mismo espíritu: el de explorar los ecos más humanos y poéticos del conflicto galáctico.

¿DE QUÉ TRATA “STAR WARS: VISIONS - VOLUMEN 3″?

En esta nueva entrega, los espectadores volverán a encontrarse con mundos que oscilan entre la luz y la oscuridad, samuráis que empuñan sables de luz, y héroes que descubren su destino en medio de la guerra. Si bien los cortos no forman parte del canon oficial, todos capturan la esencia de “Star Wars” desde ángulos inesperados, combinando acción trepidante con reflexión filosófica. Entre ellos destacan las continuaciones de episodios queridos de los volúmenes anteriores, como “The Duel”, “The Village Bride” y “The Ninth Jedi”.

Los estudios involucrados incluyen a Production I.G, TRIGGER, WIT Studio, Kamikaze Douga + ANIMA, david production, Kinema Citrus, Polygon Pictures y Project Studio Q, cada uno con su propia estética visual y narrativa. El resultado es un mosaico de estilos: desde el trazo clásico del anime hasta técnicas de animación digital que deslumbran por su detalle y fluidez.

El volumen 3 de "Star Wars: Visions" marca un regreso a los orígenes de la serie (Foto: Disney Plus)

EL REPARTO DE ACTORES DE “STAR WARS - VOLUMEN 3″

El elenco de voces de la versión en inglés es otro de los grandes atractivos de este volumen. Figuran nombres como Anna Sawai, Freddie Highmore, George Takei, Harvey Guillén, Jodie Turner-Smith, Judith Light, Simu Liu, Stephanie Hsu y Steve Buscemi, un reparto que mezcla talento joven con figuras legendarias del cine y la televisión. Cada corto, además, contará con su propio reparto internacional para mantener la autenticidad cultural de su narrativa.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER “STAR WARS - VOLUMEN 3″?

El estreno está programado para el 29 de octubre de 2025, justo a tiempo para acompañar la temporada de Halloween con una dosis de estética samurái, ciencia ficción y espiritualidad. Los nueve episodios llegarán simultáneamente a Disney+, permitiendo que los fanáticos puedan verlos en maratón o disfrutarlos de forma individual, como pequeñas joyas dentro del vasto universo galáctico.

Para disfrutar de esta nueva entrega en Estados Unidos, los precios actuales de Disney+ son de US$11.99 al mes para el plan con anuncios y US$18.99 al mes para el plan sin anuncios. Ambos ofrecen acceso completo a todo el catálogo de la plataforma, incluyendo los volúmenes anteriores de “Star Wars: Visions”.

Con este tercer volumen, “Visions” reafirma que “Star Wars” no es solo una saga de ciencia ficción, sino un lenguaje universal capaz de transformarse y reinventarse a través del arte. Desde la mirada japonesa, la Fuerza adquiere un nuevo significado: uno donde el equilibrio no solo se busca entre el bien y el mal, sino entre la tradición y la innovación.

