En noviembre de 2024, una noticia enloqueció a los fanáticos de “Suits”: el regreso de Harvey Specter en el spin-off del exitoso drama legal. Debido a que en el tráiler vimos solamente su foto, el que menos se pregunta si el actor Gabriel Macht realmente aparecerá en “Suits L.A.”. A continuación, te lo cuento.

Esta nueva producción, que tiene otra vez a Aaron Korsh como creador y showrunner, se estrena el 23 de febrero a las 9 p.m. ET en NBC. Cabe mencionar que “Suits” está disponible en Netflix.

De 2011 a 2019, Gabriel Macht dio vida a Harvey Specter en "Suits" (Foto: Untitled Korsh Company / Hypnotic Films & Television / Universal Content Productions)

¿REALMENTE GABRIEL MACHT REAPARECERÁ COMO HARVEY SPECTER EN “SUITS L.A.”?

Sí. Gabriel Macht reaparecerá nuevamente con su papel de Harvey Specter en “Suits L.A.”, serie en la que actuará en tres episodios. En conversación con People reveló que regresó únicamente por los seguidores de dicha producción que se emitió entre 2011 y 2019. “Sólo lo hago por los fans. No lo hago por mí. Lo he hecho 134 veces, así que no lo hago por mí”, manifestó en un primer momento.

Precisó que tenía muy poco interés en volver a trabajar como actor, pues había pasado mucho tiempo haciendo esa labor, por lo que estaba convencido de criar a sus hijos y enfocarse en Bear Fight, el whisky del que es socio creativo y accionista de capital.

Pese a tener en mente otras actividades para su vida, todo cambió cuando Korsh le planteó su propuesta, pero el actor le mencionó que aceptaría la oferta con una condición: “si había una manera de hacerlo que tuviera sentido para mi familia, que tuviera sentido para el momento y si hubiera una manera de poder pasarle la posta a Stephen [Amell] y al elenco en Los Ángeles (…). Si pudiera hacer algo para ayudar a apoyar el programa y sacarlo adelante, sería casi como dar una bendición”, precisó.

Además de encontrarle sentido a la historia, una vez que lo convocaron, se sintió satisfecho tras leer un par de episodios que calificó como “buenos”. “Están en línea con lo que dicen. Y si eres fanático de la serie, te engancharás de inmediato”, manifestó.

Macht dio a conocer que tras leer el guion, entiende cómo se conecta su personaje de Harvey Specter con Ted Black, el protagonista del spin-off.

De otro lado, dio algunas pistas interesantes, al mencionar que no sólo él retoma su papel, pero ahora en la Costa Oeste. “También habrá otros personajes que estarán en la serie (…). Así que podrían ser sorpresas”, dice.

Gabriel Macht en la 81ª edición de los Globos de Oro anuales en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, California, el 7 de enero de 2024 (Foto: Michael TRAN / AFP)