Desde el anuncio de la fecha de estreno de “Suits L.A.”, la segunda serie derivada del exitoso drama legal creado por Aaron Korsh, se ha especulado sobre el regreso de algunos personaje icónicos de la serie que se emitió desde el 23 de junio de 2011 hasta el 25 de septiembre de 2019. Se mencionó el posible regreso de Gabriel Macht como Harvey Specter e incluso el retorno de Meghan Markle como Rachel Zane. ¿Qué se sabe sobre esto último?

El nuevo drama legal que llega el 23 de febrero de 2025 a NBC sigue a Ted Black (Stephen Amell), un exfiscal federal que trabaja en una firma de abogados con sede en Los Ángeles. Debido a que el bufete está en quiebra, busca clientes en la élite de Hollywood. Aunque el spin-off se centra en nuevos personajes, el creador no descarta la posibilidad de algún cameo especial.

“No estamos tratando de reemplazar a nuestros amados originales. Solo un nuevo equipo que trabaja en una ciudad diferente y se ocupa de distintos tipos de casos. Parece que la gente desea que vuelvan los originales. Esperaba esto y no puedo culparlos. Solo puedo esperar que le den una oportunidad a Suits LA con la mente abierta. Si lo hacen, realmente creo que les encantará”, señaló Aaron Korsh a The Mirror US.

El creador de “Suits L.A.” no descartó la posibilidad de que Meghan Markle regrese como Rachel Zane (Foto: USA Network)

MEGHAN MARKLE, ¿PODRÍA REGRESAR COMO RACHEL EN “SUITS L.A”?

Un fan de “Suits” utilizó la red social X para preguntarle al creador sobre la posibilidad del regreso de Mike (Patrick J. Adams), Donna (Sarah Rafferty) y Rachel (Markle). Y consiguió una respuesta. Aunque no fue afirmativa ni negativa, dejó alguna esperanza. “Queda por ver. Estoy abierto”, señaló.

Antes de casarse con el príncipe Harry, unirse a la familia real y convertirse en duquesa de Sussex, Meghan Markle interpretó a Rachel Zane en las siete primeras temporadas del recordado drama legal. Aunque su personaje podría tener un breve cameo en el nuevo spin-off, no parece probable considerando la última declaración de Markle.

En 2022, en una entrevista con Vanity Fair, le preguntaron a Meghan Markle si consideraría volver a actuar. A lo que ella indicó: “No. Ya terminé. Supongo que nunca digas nunca, pero mi intención es absolutamente no hacerlo”.

“Dejé Suits justo después del episodio número 100 en 2018. No pensé que volvería a estar en la industria del entretenimiento”, agregó la duquesa de Sussex.

Rachel Zane (Meghan Markle) junto a Mike Ross (Patrick J. Adams) que la serie 'Suits', que terminó en 2019 (Foto: USA Network)

“With love, Meghan”

No obstante, Megan no está del todo alejada de Hollywood, ya que protagoniza “With love, Meghan”, docureality que llega a Netflix el 4 de marzo de 2025 y en el que la duquesa de Sussex invita a amigos y celebridades a una hermosa propiedad en California para compartir consejos de cocina, jardinería y hospitalidad.