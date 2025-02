En “Solo Leveling”, el sistema de clasificación de cazadores se basa en el potencial y las habilidades de la población mágica. Existen seis rangos y para determinar el nivel de maná/ magia de cada cazador se utiliza una maquinaria especial y en base a eso se asigna un rango. Una vez que se le asigna un rango, un cazador no puede subir a otro. Solo existe una excepción conocida para esto último: Sung Jin-Woo, el protagonista del anime basado en la novela web surcoreana escrita por Chugong. Pero esa no es la única peculiaridad del personaje principal.

La peculiaridad de Sung Jin-Woo no es algo evidente, al menos para la mayoría, ya que Cha Haein, una cazadora de rango S de Corea del Sur, nota que él es diferente al resto. ¿Por qué? Para la cazadora también conocida como La Bailarina, por su estilo de lucha ágil y acrobático, Jin-Woo huele distinto.

Cha Haein tampoco es una cazadora promedio, ya que puede oler el maná de los cazadores. La mayoría tienen un fuerte olor que le resulta casi insoportable, pero el protagonista de “Solo Leveling” tiene un aroma agradable para ella.

Para Cha Hae-in, Sung Jin-Woo no huele mal como el resto de cazadores del anime "Solo Leveling" (Foto: A-1 Pictures)

¿POR QUÉ JINWOO NO HUELE MAL PARA CHA HAE-IN?

Inicialmente, Haein cree que Jinwoo no huele mal debido a su rango bajo, no obstante, más tarde, queda claro que esa no es la razón. La verdadera razón por la que Jinwoo huele bien para Haein podría estar relacionada con que la cazadora de rango S pueda oler la pureza del maná.

Probablemente es un presagio de la verdadera naturaleza de Sung Jin-Woo, cuyo poder proviene de Ashborn, el Monarca de las Sombras anterior y el Gran Fragmentador de Luz Brillante. El líder de los Gobernantes se enfrentó a los otros Gobernantes cuando estos se rebelaron contra el Ser Absoluto. Aunque lo asesinaron, Ashborn se levantó de entre los muertos, y se convirtió en el Monarca de las Sombras.

Los Gobernantes son la expresión más pura de la luz en el mundo, así que esa podría ser la razón por la que Jinwoo huele bien para Cha Haein. Además, las habilidades del protagonista del popular anime también podrían influir en su agradable aroma.

Cha Haein no es la única que puede oler el maná

Kei, el cazador japonés de rango S y del gremio Draw Sword Guild, también puede oler el maná de los cazadores. De hecho, su sensibilidad es más intensa. Lleva una máscara de gas en todo momento. No obstante, durante la incursión a la isla de Jeju, el hedor del maná del Rey Hormiga lo obligó a quitársela para poder respirar. Esto último también es un indicativo de que entre más poderoso es un cazador o una bestia, el olor del maná es más fuerte.

En “Solo Leveling”, Cha Hae-In es una cazadora de rango S y es sensible al olor del maná (Foto: A-1 Pictures)

