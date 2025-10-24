El lanzamiento de un misil de origen desconocido a Estados Unidos hace que se inicie una carrera contrarreloj para determinar quién es el responsable y cómo responder al ataque. Así es “Una casa de dinamita”, la película que aterrizó en Netflix este 24 de octubre de 2025. Aunque la trama es pura ficción, debido a los sucesos que se presentan, muchos se han preguntado si realmente podría suceder en la vida real. La respuesta a continuación.

La cinta, que se grabó en Trenton, Nueva Jersey, tuvo su estreno mundial en el 82º Festival Internacional de Cine de Venecia el 2 de septiembre de 2025, donde fue nominada al León de Oro. También llegó a cines selectos en el Reino Unido el 3 de octubre y en los Estados Unidos el 10 de octubre. Tiene una duración de 112 minutos.

Anthony Ramos es uno de los protagonistas de "Una casa de dinamita", la nueva película de Kathryn Bigelow (Foto: Netflix)

¿QUÉ TAN POSIBLE ES QUE “UNA CASA DE DINAMITA” SUCEDA EN LA VIDA REAL?

“Una casa de dinamita” nos muestra lo que ocurriría durante un ataque nuclear a Estados Unidos, pero ¿realmente podría suceder? Aunque este escenario es poco probable, no es del todo imposible; es decir, sí podría ocurrir; por tanto, los funcionarios del Gobierno tendrían que tomar medidas de urgencia ante este suceso; y no nos referimos al uso de celulares para conversaciones clasificadas, sino más allá.

De acuerdo con el sitio web de la organización no partidista sin fines de lucro Centro para el control de armas y la no proliferación, de presentarse estos eventos en la vida real pasaría lo siguiente:

Con un sistema de radar que funcione correctamente se conocería al instante de dónde proviene y se tendría en cuenta las respuestas diplomáticas y militares.

No se sabría si la carga útil era nuclear o convencional.

Se destinaría a más gente impulsando la diplomacia.

El Departamento de Estado intentaría ponerse en contacto inmediatamente con Rusia, China y Corea del Norte, además de consultar con los aliados de la OTAN.

La película se centra en las reacciones humanas ante esta crisis y no en un plan por atacar Estados Unidos. Debido a ello, se ve que la urgencia es real y todo ocurriría a la vez, con un calendario muy ajustado.

El general Brady, del Comando Estratégico de los USA, encargado de supervisar las fuerzas estratégicas estadounidenses, incluidas las operaciones de defensa nuclear y de misiles revisa las imágenes del ataque (Foto: Una casa de dinamita / Netflix) / Eros Hoagland/Netflix

¿DE QUÉ TRATA “UNA CASA DE DINAMITA”?

“A House of Dynamite” se centra en los miembros del personal de la Casa Blanca, quienes detectan y deben enfrentarse ante un inminente ataque nuclear contra Estados Unidos, desatando el caos entre ellos.

A raíz de lo que viene aconteciendo, veremos la reacción de los líderes políticos, militares y más, por lo que todos se preparan en una especie de simulacro, donde lo peor puede pasar. A lo largo de la trama experimentaremos diversas sensaciones, en especial mucha tensión.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí