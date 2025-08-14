“Weapons” se ha convertido en uno de los filmes de terror más aclamados del año; y cómo no serlo, si nos muestra a un grupo de niños abandonar sus casas la madrugada de un miércoles cualquiera, a la misma hora, dejándonos a todos con una gran interrogante: a dónde fueron. Si bien, al final descubrimos en qué lugar habían sido retenidos los menores y qué provocó que dejaran sus casas, muchos se preguntan si el personaje de la tía Gladys podría tener su propia cinta. A continuación, te lo cuento.

La misteriosa desaparición de 17 niños provoca una crisis en "Weapons" (Foto: Warner Bros. Pictures)

¿LA TÍA GLADYS DE “WEAPONS” PODRÍA TENER SU PROPIA PELÍCULA?

Al final de “Weapons” supimos que Gladys se encontraba detrás de todo, pues había provocado que los niños dejen sus casas y se dirijan a la suya para retenerlos. Ella era una mujer que practicaba diversos hechizos con los que convertía a las personas en especie de zombis. ¿De qué manera? Con un mechón de cabello y sangre de sus víctimas para poder controlarlas.

De esta mujer solamente se sabe que tenía una enfermedad terminal y fue acogida por los padres de Alex, nada más, pues su pasado es un misterio. A raíz de ello, existe la opción de dar a conocer más detalles sobre su existencia en otra película. ¿Es posible ello?

De acuerdo con The Hollywood Reporter, tanto Warner Bros. como New Line están en conversaciones con el director Zach Cregger para crear una precuela que cuente más sobre el origen de esta extraña tía que llegó de un momento a otro a la ciudad.

Pero ¿por qué se dice que tendría su propia cinta? Si prestamos atención a “Weapons”, nos damos cuenta que el filme se divide en varios capítulos con el fin de dar a conocer más sobre algunos personajes. Uno de esos apartados estaba destinado para la tía Gladys, pero al final se decidió eliminarlo porque la cinta se iba a extender más de la cuenta.

Ahora, al haber resultado un gran éxito en la taquilla, quizá ese capítulo recortado que nos contaría de su pasado podría ver la luz en una película propia del personaje que interpretó Amy Madigan. Aunque gran cantidad de gente anhela ello, aún no se firmó ningún acuerdo y continúan las discusiones.

"Weapons" es una película de terror y misterio estadounidense de 2025 (Foto: Prime Video)

¿QUIÉN ES LA TÍA GLADYS SEGÚN EL DIRECTOR DE “WEAPONS”?

Cuando se le pregunta quién es exactamente la tía Gladys, Zach Cregger tampoco puede dar una respuesta clara. “No sé la respuesta, pero me encanta no saberla (…). Sólo necesito saber que todo es posible”, dice de acuerdo con una publicación de Sensacine.

Para que el misterio continúe en torno a dicho personaje, el director contó que cuando le dio el papel a la actriz Amy Madigan le dio dos versiones totalmente distintas sobre sus orígenes: “Le dije: ‘Puedes elegir uno de los dos’. Son opciones muy diferentes. Le dije: ‘No tienes que decirme cuál eliges, pero es uno u otro’. No sé qué eligió”.

Según él, una de las opciones era que la tía Gladys era una persona común y corriente que comenzó a usar la magia para buscar una cura. La otra es que ella no es una persona, sino una criatura intentando imitar lo que cree que es un humano.

