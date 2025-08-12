La aclamada película de terror “Weapons” sí que nos dejó con los pelos de punta cuando de un momento a otro les perdimos el rastro a 17 niños, quienes abandonaron sus casas una madrugada. Si bien, con el transcurrir de la cinta pudimos conocer qué pasó realmente con los menores, ¿sabías que el director del filme pensó en un final alternativo? Así como lo leíste, el cierre de la trama podría haber sido de otro. ¿Cómo era? Descúbrelo en los siguientes párrafos.

En “La hora de la desaparición” (su título en español), un miércoles cualquiera pasó a convertirse en un día de terror, después de que 17 niños se despertaran en la madrugada – exactamente a las 2.17 a.m. –, se levantaran de sus camas y dejaran sus hogares para ir hacia la oscuridad, desapareciendo por completo. Al día siguiente en la escuela, la profesora de dichos escolares llega a su clase, pero se da con la ingrata sorpresa que casi todos sus alumnos están desaparecidos, salvo un estudiante.

El final alternativo de “Weapons” que casi convierte la película en una guerra total (Foto: Warner Bros. Pictures)

EL FINAL ALTERNATIVO DE “WEAPONS”

Antes de darte a conocer cuál es el final alternativo de la película, te menciono brevemente cómo acabó, pero si aún no la viste, evitaré darte demasiados spoilers.

Al final se descubre que los menores estaban en la casa de Alex Lilly, el único escolar que no desapareció. Esto se debe a que los pequeños se encontraban bajo el hechizo de su supuesta tía abuela, Gladys Lilly. Después de una intensa búsqueda, la profesora Justine Gandy y Archer Graff van a su vivienda y se topan con Paul Morgan y James poseídos, por lo que tienen un enfrentamiento, que acaba con la vida de la pareja; en tanto, Alex deshace el embrujo haciendo que los menores se venguen y desmiembren a Gladys. Aunque se liberaron, los estudiantes nunca volvieron a hablar y otros tardaron mucho tiempo en volver a verbalizar.

Ahora sí te doy a conocer el final alternativo de “Weapons”, el cual iba ser más feroz, pero el director decidió cambiar el enfoque para cerrar la película. En este, Justine Gandy iba a enfrentarse a Gladys Lilly.

“Tuve una idea. Esto es un poco territorio de spoilers… [En el otro final] la Sra. Gandy y el niño iban a ir y que iban a sacar sus ideas… iban a usar el árbol sin intentar alejarse demasiado”, señaló Zach Cregger en una entrevista a Comic Book Resources. Esto lo mencionó en referencia a la fauna que Gladys usaba para llevar a cabo sus hechizos.

“Iban a recoger gente para hacer su pequeño ejército y luego iban a enfrentarse a Gladys también con su pequeño ejército (…), ya sabes, tendríamos una especie de guerra de pandillas al final; y realmente pensé que es ahí donde iba a ir”, añadió.

"Weapons" se desarrolla a lo largo de 128 minutos de metraje, tiempo en el que se explora una historia de misterio y horror (Foto: Warner Bros. Pictures)

¿QUÉ LO LLEVÓ A DESISTIR DE ES FINAL?

Cregger decidió abandonar su final alternativo para “Weapons” porque pensó que no era lo mejor para la trama. “Me di cuenta de que esa película iba a ser muy larga y no tan genial”, indicó en la misma entrevista.

Y parece que fue lo mejor que hizo, ya que el filme ha recibido críticas positivas desde su estreno y continúa atrapando a la audiencia.

La misteriosa desaparición de 17 niños provoca una crisis en "Weapons" (Foto: Warner Bros. Pictures)

