Ser dueño de una casa es el sueño de toda una vida para muchas personas; sin embargo, la realidad de adquirir una propiedad, especialmente en solitario, puede ser muy distinta a lo esperado. Mary (@lebaneseangel22), una joven estadounidense de Ohio, compartió su experiencia después de comprarse una vivienda. Su relato generó una gran controversia entre los usuarios de TikTok.

“Para todos aquellos que quieren saber cómo es comprar tu primera casa, y piensan que va a ser super emocionante, un gran logro... apesta”, empezó diciendo la joven, cuyo testimonio se viralizó con más de 160 mil reproducciones.

Mary expresó su frustración al enfrentar los costos inesperados y la complejidad del proceso de comprar una casa. “Me siento confundida, estúpida, abrumada y asustada casi todos los días”, aseguró.

A pesar de haber recibido una cotización inicial de $3,500 mensuales, sus pagos terminaron siendo mayores a lo esperado.

El relato de la joven causó todo tipo de comentarios. (Foto: @lebaneseangel22)

“Sin duda, no se lo recomiendo a nadie que esté pasando por esto solo”, agregó. “Nunca me he sentido más sola en mi vida. Ojalá tuviera a alguien con quien pasar por esto”.

Las palabras de Mary generaron opiniones divididas entre los usuarios de TikTok, quienes compartieron sus propias experiencias al comprar una vivienda.

Algunos admitieron que la compra de una casa los había llevado a darse cuenta de la importancia de tener un compañero de vida, mientras que otros expresaron su orgullo por lograr este hito por sí mismos.

“Ser propietario de una casa me hizo darme cuenta de por qué la gente tiene compañeros de vida”, escribió un internauta.

@lebaneseangel22 The moment i realized I girl bossed too hard ♬ original sound - MW

“Yo también lo hice sola y lloré más veces de las que puedo contar. Después de firmar todos los documentos, me asusté por lo que hice. Seis años después, estoy muy contenta de haberlo hecho y orgullosa de haberlo hecho sola”, reveló una mujer.

“Compré mi primera casa como madre soltera de dos hijos a los 23 años. Después de meses de tener miedo y preocuparme, terminó convirtiéndose en algo que valió la pena y de lo que estoy muy orgullosa hasta el día de hoy, a los 29 años. Mejorará”, agregó otra.

Cabe agregar que son varios los factores que pueden dificultar la adquisición de una vivienda, especialmente para los solteros.

El aumento de los precios de las viviendas, las tasas de interés más altas y un mercado inmobiliario altamente competitivo complican el panorama para los compradores. Además, la falta de experiencia y el desconocimiento sobre los aspectos legales y financieros de la compra de una casa pueden generar ansiedad y estrés.

El aumento de los precios de las viviendas, las tasas de interés más altas y un mercado inmobiliario altamente competitivo complican el panorama para los compradores. (Foto referencial: Pixabay)

¿Cuánto dinero se necesita para comprar una casa en EE. UU.?

El precio promedio de una casa en Estados Unidos es cada vez más alto y puede variar según la ubicación y el tipo de vivienda. En agosto de 2024, el valor promedio era de US$426.900, el más alto desde 1999.

En las 20 áreas micropolitanas más caras, el valor medio de las viviendas puede variar entre US$338.000 y US$998.100.

En 2023, el costo promedio de construir una vivienda con armazón de madera era de entre US$100 y US$155 por pie cuadrado.

Para comprar una casa en Estados Unidos, se recomienda tener ingresos de alrededor de US$115.000 al año. Las altas tasas hipotecarias y los precios de las viviendas hacen que comprar un inmueble sea cada vez más difícil.

Las ciudades más accesibles para vivir en Estados Unidos se encuentran en Texas, Tennessee, Alabama y otros estados del Sur.