Kaitlin Wichmann cambió por completo su vida cuando decidió dejar Los Ángeles para mudarse a Lisboa. Cuatro años después, asegura que esta decisión la hizo más feliz que nunca.

Antes de mudarse, trabajaba en marketing en Estados Unidos, pero se sentía insatisfecha con su rutina.

“Cada día iba a mi trabajo, estacionaba en el mismo lugar, me sentaba en el mismo escritorio, miraba la misma pared, y pensaba: ‘Tiene que haber algo más en la vida que esto’”, contó la joven, que hoy tiene 31 años, a CNBC.

En 2021, decidió dar el salto y mudarse a Portugal, atraída por el clima cálido y un estilo de vida más saludable. Dejó su empleo fijo y empezó a trabajar como freelance, dedicándose al marketing digital para clientes tanto estadounidenses como portugueses.

Hoy trabaja como freelance en marketing digital, dedicando solo 20 horas semanales y ganando alrededor de 7.000 dólares al mes. (Foto: @kaitlinwichmann / Instagram)

Ahora, su jornada laboral no supera las 20 horas semanales, lo que le permite tener tiempo para sus hobbies.

“Definitivamente me siento más feliz y en paz aquí”, dijo. “Cuando vivía en Los Ángeles, prácticamente mi vida giraba en torno al trabajo. [Ahora] mi vida gira en torno a mi vida, con el trabajo disperso en ella”.

Sus ingresos son más que suficientes para mantener su nueva vida. Gana en promedio unos 7.000 dólares al mes, y en junio gastó solo 3.457 dólares, menos de la mitad de lo que gana. El alquiler y los servicios le costaron 1.296 dólares y en comida gastó solo 500, dejando espacio para viajes, clases de tenis y compras.

La joven asegura que en Portugal se siente más feliz y con más tiempo para sus hobbies, ya que gasta menos de la mitad de lo que gana. (Foto: @kaitlinwichmann / Instagram)

Portugal se convirtió en un destino popular para nómadas digitales desde la pandemia, gracias a su costo de vida accesible y sus facilidades para visas.

En 2022, el país lanzó la visa D8 para trabajadores remotos, lo que atrajo a muchos extranjeros, aunque también generó un aumento en los costos y cierta inconformidad entre locales.

A diferencia de otros nómadas digitales que ven Portugal como algo temporal, Wichmann quiere quedarse.

Aunque inicialmente planeaba quedarse cinco años, ahora no se imagina viviendo en otro país que no sea Portugal. (Foto: @kaitlinwichmann / Instagram)

“Cuando me mudé a Lisboa, mi plan era vivir aquí al menos cinco años y luego decidir a dónde quería ir”, explicó.

“[Ahora] no me veo mudándome a otro lugar, al menos fuera de Portugal. Simplemente me gusta mucho estar aquí”, agregó.

Por qué los estadounidenses se están mudando al extranjero

Varios estadounidenses están emigrando buscando una mejor calidad de vida y un costo de vida más bajo. El alto precio de la salud, vivienda y educación en EE.UU. hace que sus ahorros rindan mucho más en otros países, permitiéndoles vivir con más comodidad.

Además del dinero, la decisión se basa en la polarización política y la inseguridad. Muchos buscan un entorno más tranquilo y un mejor balance entre trabajo y vida personal. El trabajo remoto hace que este cambio sea posible, permitiendo a la gente mantener sus empleos mientras viven fuera de EE.UU.

