Mudarse a otro país no solo implica adaptarse a un idioma diferente o aprender nuevas costumbres. A veces, ese cambio puede transformar por completo la manera en que una persona vive y siente el día a día. Precisamente, eso es lo que le ocurrió a Evan Hailes, un joven estadounidense que decidió mudarse a Sevilla hace dos meses. Desde entonces, asegura que su bienestar emocional ha mejorado de forma inesperada, influyendo positivamente en su salud mental.

“Siento que vivir en España ha hecho maravillas con mi salud mental. ¿Habéis vivido alguna vez en un lugar que os calme los nervios?”, contó en TikTok Evan, visiblemente sorprendido por el cambio.

Uno de los aspectos que más le sorprendió fue la forma en la que los españoles afrontan la rutina. “La gente se sienta en las cafeterías y se toma un tiempo para sí misma por la mañana para tomar un café o desayunar”, explica, destacando que no ha visto a nadie con “prisas para ir a trabajar” ni corriendo con un café para llevar en la mano.

Estadounidense asegura que ha mejorado su salud mental tras mudarse a España. (Foto: @evan.hailes / TikTok)

Además, Evan señala que en España encontró algo que nunca vio en su país: la sensación de comunidad. “Aquí hay un sentido de comunidad mucho más fuerte. Ves a tus vecinos en la calle. No es como si estuvieras en coche todo el tiempo pasando junto a la gente que vive al lado. No hay prisa en este estilo de vida. Eso es lo que más me fascina”, añade.

Comparando ambas culturas, asegura que en Estados Unidos la gente no tiene “tiempo para nada” porque la mayoría trabaja “de nueve a cinco”. “Llegas a casa, estás cansado, así que simplemente pones Netflix”, comenta. En cambio, en España le llama la atención que muchas personas terminan su jornada a las dos de la tarde y pueden aprovechar el resto del día para hacer planes o disfrutar del ocio.

Según Evan, en España nadie va con prisa a trabajar. En cambio, se dedican a darse el tiempo de descansar y disfrutar de la rutina. (Foto: @evan.hailes / TikTok)

Su testimonio causó un gran impacto en TikTok, donde el video acumula miles de reproducciones y comentarios. Muchos otros estadounidenses reaccionaron a su testimionio compartiendo sus propias experiencias o sus ganas de hacer un cambio similar. “Estoy deseando poder mudarme a España y tener una vida tranquila y segura”, comentó una usuaria. “Me alegro un montón por ti, a mí me pasa lo mismo”, añadió otra persona.

Eso sí. También participaron en la conversación personas que recordaron que no todos en España tienen jornadas tan cortas o un estilo de vida tan relajado. “Bueno, muchos entramos a las 8 y muchos tienen jornadas partidas. También vamos corriendo de un sitio a otro con los niños, la compra, etc. Pero sí tenemos sentido de comunidad e intentamos disfrutar siempre que queremos”, escribió una usuaria.

Sevilla es una ciudad situada en el sur de España, capital de la comunidad autónoma de Andalucía. (Foto referencial: Pixabay)

¿Cómo es el estilo de vida en España?

Según la agencia inmobiliaria Lucas Fox, el estilo de vida en España se caracteriza por una mezcla de historia, cultura y una atmósfera relajada y acogedora. El clima soleado y las comunidades son factores que contribuyen a una calidad de vida excepcional, lo que lo convierte en un destino atractivo tanto para jubilados que buscan un nuevo hogar.

Uno de los aspectos más valorados es el ritmo de vida más pausado, que fomenta un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Esto se complementa con un costo de vida que, según Lucas Fox, sigue siendo más bajo que en muchos países de Europa Occidental.

La gastronomía también juega un papel importante, pues cada plato celebra la cultura y la conexión con la comunidad. El estilo de vida español ofrece una experiencia única que permite apreciar la vida, disfrutar de la compañía de los demás y vivir agradablemente.