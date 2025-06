A medida que más personas viajan ante la llegada del verano en el hemisferio norte, la polémica por cambiar de asiento en los aviones sigue creciendo. En un foro de Reddit dedicado a American Airlines, un usuario compartió su experiencia con esta tendencia que cada vez genera más discusión. Tituló su publicación “Finalmente me pasó” y relató cómo una mujer ya estaba sentada en su lugar cuando abordó.

“Tal vez debería dejar de leer sobre los que cambian asientos... porque finalmente me pasó”, escribió. “Llego a mi asiento 2A y le digo a la mujer: ‘Antes de que te acomodes, ese es mi lugar en la ventana’. Y ella responde: ‘Es que mi esposo y yo estamos separados, en asientos de pasillo distintos’”.

El pasajero fue claro: “Le dije, ‘Bueno, yo no me voy a mover, así que espero que lo resuelvas’. Y ella dice: ‘Bueno, igual es clase ejecutiva’. No”. Luego aclaró que el avión era un Airbus con asientos 2x2, sin asiento del medio, y que había pagado por esa ventana con antelación. “No es lo mismo cambiar a un pasillo después de haber reservado una ventana hace meses... de lo contrario lo habría hecho”, explicó.

Un usuario compartió su experiencia con esta tendencia que cada vez genera más discusión. (Foto referencial: urbazon / iStock)

La historia generó más de 1,000 reacciones y decenas de comentarios de otros usuarios que compartieron experiencias similares. “Estoy totalmente en contra de cambiar asientos. Es ridículo”, opinó uno. Otro comentó: “Regresé hace poco de Múnich y la mujer del otro lado del pasillo me pedía cambiar para sentarse con su esposo”.

Algunos señalaron que no hay problema en preguntar, pero si la respuesta es negativa, hay que aceptarlo con educación. “A menos que haya una emergencia médica, no hay motivo para insistir”, escribió un usuario. Otro agregó: “¿Por qué los adultos no pueden soportar estar separados por unas pocas horas?”.

Algunos viajeros contaron que vuelan con sus parejas sin sentarse juntos. “Mi esposo y yo viajamos seguido, y a veces no conseguimos asientos juntos. No pasa nada. Nunca pedimos que nos cambien”, dijo una usuaria. Otro admitió que intenta cambiar si viaja con familia, reservando ventanilla y pasillo, esperando que nadie ocupe el medio: “Si alguien lo toma, le preguntamos si quiere cambiar. Hasta ahora nadie se ha quejado”.

La decisión de cambiar de asiento de avión sigue siendo motivo de debate. Muchos coinciden en que la solicitud debe hacerse con educación, y estar dispuesto a recibir un no por respuesta. (Foto referencial: Pixabay)

La experta en etiqueta Rosalinda Randall dio su opinión al respecto. “Nadie está obligado a cambiar su asiento”, dijo a Fox News Digital. “La persona que hace la petición no tiene derecho a exigirlo ni a hacer un escándalo si no le resulta”.

Agregó que en ciertos casos podría ser aceptable ceder el lugar: “Si el vuelo es corto, si hay otro asiento similar, o si cualquier cambio sería mejor que el pasajero con el que te tocó sentarte”.

Por qué deberías pensarlo dos veces antes de cambiar tu asiento de avión

Cambiar de asiento en un avión, especialmente sin consultar a la tripulación, puede generar problemas de seguridad y equilibrio del aparato. Las aerolíneas distribuyen el peso de los pasajeros y el equipaje de forma estratégica para asegurar que el avión esté balanceado y sea seguro para el despegue y el aterrizaje. Un cambio significativo y no autorizado de asientos podría alterar este equilibrio, afectando la estabilidad de la aeronave.

Además de la seguridad, cambiar de asiento puede causar problemas logísticos y operativos. Los asistentes de vuelo necesitan tener un registro exacto de la ubicación de cada pasajero, especialmente en caso de una evacuación de emergencia, para asegurar que todos sean contabilizados. Un cambio no autorizado dificulta esta tarea y puede retrasar los procedimientos de seguridad. También, si un pasajero ha pagado por un asiento específico (como uno con más espacio para las piernas), otro pasajero que se cambie sin permiso podría estar ocupando indebidamente ese lugar.

Cambiar de asiento en un avión, especialmente sin consultar a la tripulación, puede generar problemas de seguridad. (Foto: Pexels/Pew Nguyen).

Por último, puede causar conflictos entre pasajeros y con la tripulación. Algunos pasajeros pueden haber pagado extra por un asiento específico o tener necesidades especiales que justifican su ubicación. Si alguien se cambia a ese asiento, puede generar disputas y obligar a la tripulación a intervenir, lo que retrasa el vuelo y crea una experiencia incómoda para todos. Siempre es mejor consultar con un asistente de vuelo si deseas cambiar de asiento.

