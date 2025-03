Hay quienes se dan el tiempo de seguir rutinas de 15 pasos para el cuidado de la piel. Otros, en cambio, apenas se lavan la cara con agua antes de dormir. Si perteneces a este segundo grupo, debes saber que no eres la única.

Ya sea por falta de tiempo, el cansancio del día a día o simplemente por pereza, muchas personas descuidan su piel; sin embargo, la dermatóloga estadounidense Rosanne Paul asegura que incluso la rutina más simple puede ser efectiva.

En conversación con el medio Daily Mail, la profesional destacó que lo primero y más importante es lavarse la cara, pero no solo con agua. Paul recomienda usar un limpiador suave dos veces al día y aplicar protector solar de amplio espectro que proteja de los rayos UVA y UVB.

Si en la mañana no quieres usar crema hidratante, no hay problema, pero por la noche sí es importante aplicarla. Para quienes no quieren complicarse eligiendo productos, la experta sugiere marcas como Cetaphil o Cerave, ideales para pieles sensibles porque no tienen fragancias ni colorantes.

Además, tener una rutina sencilla no significa que la piel sufrirá. La clave, según la dermatóloga, es la constancia, ya que los resultados pueden tardar al menos seis semanas en notarse.

No es necesario seguir largas rutinas de 15 pasos. Basta con realizar un skincare simple pero efectiva. (Foto referencial: Freepik)

La Dra. Paul agrega que menos es más cuando se trata del cuidado de la piel. Usar demasiados productos puede generar irritaciones y dificultar saber cuál está causando una mala reacción. Por eso, comenzar con una rutina básica no solo es más fácil, sino que también puede ser lo mejor para la piel. Recuerda que, si con el tiempo ves buenos resultados, siempre puedes agregar uno o dos pasos más.

Rutina facial: el orden que debes seguir para un correcto cuidado de la piel

La marca La Roche-Posay recomienda seguir un orden específico para maximizar los beneficios de sus productos y cuidar la piel de manera efectiva:

Limpieza: Comienza con un limpiador suave y adecuado para tu tipo de piel (por ejemplo, Effaclar para pieles grasas o Toleriane para pieles sensibles). Esto elimina impurezas y prepara la piel para los siguientes pasos.

Tratamiento (opcional): Si usas algún sérum o tratamiento específico (como un sérum de vitamina C o ácido hialurónico), aplícalo después de la limpieza. Estos productos suelen tener una textura ligera y se absorben rápidamente.

La clave es la constancia, ya que los resultados pueden tardar al menos seis semanas en notarse. (Foto referencial: Freepik)