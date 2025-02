Si sueles sonarte la nariz con fuerza, podrías estar cometiendo un error que afecta tu salud sin darte cuenta. El Dr. Zachary Rubin, especialista en alergia e inmunología, advierte sobre esta práctica en un video de TikTok que ya superó el millón de reproducciones. Según el experto etadounidense, muchas personas realizan este acto de forma incorrecta, lo que podría tener consecuencias inesperadas.

El profesional señala que el problema está en que, al aumentar la presión, sobre todo cuando el clima es seco, aumenta el riesgo de dañar las fosas nasales y provocar hemorragias nasales.

Además, esa presión acumulada en las fosas nasales podría acabar yendo en varias direcciones, incluida la parte posterior de las fosas nasales, donde están las trompas de Eustaquio que conectan con el oído medio. Así, podrías estar desplazando la mucosidad y las bacterias, aumentando el riesgo de tener una infección de oído.

El doctor Zachary Rubin es un médico especialista en alergias e inmunología. (Foto: @rubin_allergy)

El profesional explicó que al hacer presión sobre las fosas nasales, podemos aumentar el riesgo de causar daños y provocar hemorragias. (Foto referencial: Freepik)

Tras ello, el Dr. Rubin reveló la “mejor manera” de sonarse la nariz. Según contó, hay que taparse una fosa nasal y soplar lentamente en un pañuelo de papel.

“No lo hagas con demasiada fuerza. Debe ser cómodo. Luego, haz lo mismo en el otro lado. Después, lávate las manos con agua y jabón para asegurarte de que no contagias gérmenes a los demás”, indicó.

El testimonio del experto generó todo tipo de comentarios entre los usuarios, con varios de ellos compartiendo que siempre se suenen la nariz de esa manera.

“Espera, ¿la gente no se tapa un lado cuando se suena la nariz?”, se preguntó uno. “POR FIN HAGO ALGO BIEN”, dijo otro.

Sin embargo, el video del Dr. Rubin parece no haber convencido a todos. “Pero si lo hago suavemente los mocos gigantes de ahí arriba no salen. Atentamente, alguien con sinitis crónica e infecciones sinusales”, comentó una persona. “No, tengo sinusitis crónica, si soplo suavemente no pasa nada”, señaló otra.

Cuáles son los riesgos de sonarse la nariz con fuerza

Dado que la boca, los oídos y la nariz están conectados, sonarse la nariz con demasiada fuerza puede hacer que las bacterias se disparen a la parte media del oído. Así lo confirma el sitio web de salud Healthline, indicando que este hábito puede provocar, en el peor de los casos, una infección de oído.

Por otra parte, es importante resaltar que sonarse la nariz de forma incorrecta es una de las razones por las que los niños están más predispuestos a las infecciones de oído, señala el hospital Cedars Sinai.

El médico explicó que la mejor manera de sonarse la nariz es haciéndolo lentamente y tapándose cada fosa nasal. (Foto referencial: Freepik)

Además de las infecciones de oído, uno puede romperse el tímpano si se suena demasiado fuerte. Si se oye un “pop”, es señal de que se ha sonado demasiado fuerte y hay que bajar la intensidad.