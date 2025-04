El Dr. Saurabh Sethi, un reconocido médico gastroenterólogo y profesor de la Universidad de Harvard, compartió una advertencia importante sobre un hábito que muchas personas hacen a diario y que, según él, podría estar “arruinando” el cerebro. El experto, radicado en California, tiene más de 500 mil seguidores en TikTok, plataforma que utiliza para hablar de salud y bienestar.

En uno de sus videos más recientes, Sethi explicó los efectos negativos que puede tener pasar todo el día mirando el celular. Según detalla, el problema va mucho más allá del cansancio visual.

“El uso constante del teléfono inunda el cerebro de dopamina y provoca ansias de recompensas rápidas”, dice el médico. Esto, explica, puede hacer que sea más difícil concentrarse en actividades como leer o resolver problemas, que no generan satisfacción inmediata.

Agregó que el uso frecuente de redes sociales puede alterar la oxitocina, una hormona que está relacionada con la conexión emocional entre las personas. “En lugar de aumentar los sentimientos de cercanía, desplazarse por imágenes perfectas de la vida de los demás puede hacer que nos sintamos ansiosos y solos”, advierte el médico.

Además, señala que el exceso de pantallas puede llevar a un agotamiento mental. “El subidón constante de dopamina agota el cerebro”, afirma.

Para contrarrestar esto, recomienda realizar actividades fuera de línea como hacer ejercicio o pasar tiempo con amigos, lo cual puede ayudarte a sentirte más concentrado y menos estresado.

Los comentarios no tardaron en llegar. Un usuario escribió con humor: “Me ha costado mucho concentrarme en este video, literalmente me he deslizado”. Otro comentó: “Así es como te encontré, y me gustan tus consejos”. Un tercero dijo: “Haces un video en una plataforma con desplazamiento”, a lo que el Dr. Sethi respondió: “Touché”.

Días atrás, el médico advirtió sobre los riesgos de llevar zapatos dentro de casa. Según Sethi, “los zapatos pueden ser portadores de varias toxinas”, como pesticidas, virus, bacterias y metales pesados como el plomo.

El experto citó estudios que muestran que el 96% de las suelas tienen bacterias fecales, como la E. coli. Esto podría causar infecciones intestinales y urinarias, especialmente peligrosas para niños que gatean y se llevan objetos a la boca. Por eso, recomienda quitarse los zapatos al entrar a casa.

Consejos para mejorar la concentración

Consejos para mejorar la concentración