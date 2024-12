Sin dudas, viajar es una de esas actividades que nos enriquecen y nos permiten conocer otras culturas; sin embargo, la planificación de la misma puede ser abrumadora, especialmente cuando se trata de reservar un vuelo.

Para que tu próxima experiencia aérea sea lo más placentera posible, Megan Hommer, una exazafata de Estados Unidos, compartió una serie de consejos clave sobre las prácticas que evita para garantizar un vuelo sin contratiempos.

Lo primero que la joven destaca es prestarle mucha atención al sitio web en donde se realiza la reserva. Hommer recomienda evitar las agencias de viajes y plataformas de terceros.

“Nunca reservaría un vuelo en ningún lugar salvo en la página de la compañía”, asegura. Según la exazafata, “si algo va mal mientras estás viajando y no has reservado directamente con la compañía el servicio de atención al cliente no te va a poder ayudar”.

Según la exazafata, los retrasos son bastante habituales, lo que debe ser tomado en cuenta al elegir la hora de un vuelo de conexión. (Foto referencial: Freepik)

Otro aspecto importante es la elección de la escala. Aunque pueda parecer más cómodo tomar un vuelo con una escala corta, Hommer sugiere todo lo contrario.

“Si puedes escoger entre una escala de 45 minutos y otra de dos horas, elige la de dos horas”, afirma. La razón es bastante lógica: los retrasos en los vuelos son bastante comunes y, si tienes una conexión muy ajustada, corres el riesgo de perder tu vuelo.

En caso de que el viaje se cancele, Hommer recomienda llamar inmediatamente al servicio de atención al cliente de la aerolínea. Al contactar directamente con la empresa, podrás resolver el problema de forma más rápida y eficiente, evitando las colas y ahorrando tiempo.

Por último, la exazafata recomienda viajar con poco equipaje siempre que sea posible. Esto te permitirá movilizarte más rápido en el aeropuerto en caso de que tengas que realizar un vuelo de conexión.

“La mejor manera de perder tu maleta es tenerla contigo todo el tiempo y prefiero ahorrarme ese dolor de cabeza. Llevar un equipaje ligero es sencillo si aprendes cómo hacerlo”, concluyó.

El testimonio de Hommer se viralizó en TikTok con más de medio millón de reproducciones. Varios usuarios compartieron sus propios consejos para evitar inconvenientes al viajar en avión.

“Cualquier escala de menos de 1:30 es una opción prohibida para mí”, señaló un internauta. “Consejo: coloca un AirTag en tu equipaje facturado. La aerolínea afirmó que perdieron mi equipaje volando de San Francisco a Nueva York y pude localizarlo y lo dejaron en mi hotel”, reveló otro.

“Otro consejo es descargar la aplicación del aeropuerto del país, así podrás consultar constantemente si hay cambio de hora o puerta. En lugar de pararse y mirar el monitor con 1000 vuelos mostrados”, agregó un tercero.

La usuaria también recomienda evitar el equipaje pesado para movilizarse con mayor facilidad. (Foto referencial: Pixabay)

¿Cómo tener un vuelo largo que sea cómodo?

Los vuelos largos pueden ser agotadores, pero el portal Exotica dio una serie de consejos para que tu viaje sea más cómodo.

Lleva contigo todo lo esencial para el vuelo, como un pasaporte, medicamentos, dispositivos electrónicos y una muda de ropa por si acaso. No olvides incluir artículos que te ayuden a relajarte, como una almohada de viaje, auriculares con cancelación de ruido y una manta suave.

La elección del asiento puede marcar una diferencia en la comodidad de tu vuelo. Si prefieres tener más espacio para las piernas, elige un asiento en la fila de salida de emergencia. Si buscas tranquilidad, opta por un asiento cerca de las ventanas. Y si viajas con un acompañante, reserva asientos contiguos.

Mantente hidratado bebiendo mucha agua, realiza ejercicios de estiramiento con regularidad para evitar la rigidez muscular y ajusta la ventilación del aire acondicionado para evitar resfriados. Además, trata de dormir lo más posible durante el vuelo para llegar a tu destino descansado.