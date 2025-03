Conectarse a una red Wi-Fi pública puede parecer una solución bastante práctica, pero también es un riesgo para la seguridad. Estas conexiones, disponibles en sitios como cafeterías, aeropuertos o centros comerciales, pueden ser el objetivo de ciberdelincuentes que buscan interceptar datos personales, contraseñas y hasta información bancaria.

Precisamente, la experta en ciberseguridad María Aperador advierte sobre los riesgos de estas redes y ofrece recomendaciones clave para protegerse: “Nunca entres en un Wi-Fi público gratuito sin saber esto”, destaca.

La experta en ciberseguridad María Aperador advierte sobre los riesgos de estas redes y ofrece recomendaciones clave para protegerse. (Foto: @mariaperadorcriminologia)

Aperador explica que la facilidad para conectarse a estas redes es precisamente lo que las hace peligrosas, ya que muchas carecen de medidas básicas de seguridad.

Uno de los mayores problemas es la falta de autenticación en estas redes. “Es como estar en una casa sin paredes y preguntarnos si alguien podría entrar a robar”, señala. Al no contar con protección, cualquier persona con conocimientos básicos en ciberataques podría acceder a dispositivos conectados y robar credenciales o información financiera.

Para minimizar riesgos, Aperador recomienda evitar redes sin contraseña siempre que sea posible. (Foto referencial: Pixabay)

La experta sugiere utilizar una VPN para cifrar la conexión y no ingresar a sitios sensibles como cuentas bancarias. (Foto referencial: Pixabay)

La experta explica que los tres niveles de seguridad en las redes Wi-Fi no están presentes en las redes abiertas al público. “Esta ausencia de cifrado permite que cualquier ciberdelincuente pueda espiar tu conexión y robar información sensible”, indica.

Para minimizar riesgos, Aperador recomienda evitar redes sin contraseña siempre que sea posible. Si no hay otra opción, sugiere utilizar una VPN para cifrar la conexión y no ingresar a sitios sensibles como cuentas bancarias. Además, aconseja no guardar contraseñas en el navegador, usar el modo incógnito y evitar sitios desconocidos al navegar en redes públicas.

Cómo evitar estafas virtuales

Las estafas virtuales son cada vez más comunes, por lo que es importante estar preparado para evitarlas. Aquí hay algunos consejos básicos:

No proporciones tu información personal a nadie que no conozcas. Esto incluye tu nombre, dirección, número de teléfono, número de seguro social, información de cuenta bancaria o contraseñas.

No hagas clic en enlaces en correos electrónicos o mensajes de texto de personas que no conoces. Estos enlaces pueden llevarle a sitios web fraudulentos que pueden robar su información personal.

Actualiza tus programas antivirus y antimalware con frecuencia. Estos programas pueden ayudarte a proteger tu computadora de malware, que puede usarse para robar tu información personal.