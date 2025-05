Una influencer vivió un momento angustiante en el Aeropuerto Internacional de Austin cuando, por error, facturó la maleta equivocada. Jos, quien tiene 1,8 millones de seguidores en TikTok y es conocida en la plataforma como @nnnnylsoj, compartió su experiencia en un video que publicó el sábado por la noche, describiendo lo ocurrido como un episodio “cruel”.

Todo comenzó cuando llegó al aeropuerto para tomar un vuelo con destino a Londres. Jos, de 21 años, facturó una de sus maletas y llevó la otra con ella al control de seguridad; sin embargo, pronto se dio cuenta de que había entregado la maleta equivocada, por lo que decidió avisar a un agente de la TSA (Administración de Seguridad en el Transporte).

Una empleada de seguridad le pidió que se acercara para poder escucharla mejor. “Y le expliqué que se supone que debe estar debajo del avión, como si hubiera cambiado las maletas”, relató Jos, visiblemente afectada y con lágrimas en los ojos. La empleada entonces la llevó de nuevo a la fila de la TSA y le indicó que siguiera adelante, cambiara su maleta y luego pasara por la sección de prioridad para su revisión.

Según la joven, facturó la maleta equivocada por error, lo que desencadenó una serie de malentendidos que la hicieron sentir avergonzada. (Foto: @nnnnylsoj / TikTok) ×

Jos pensó que ya todo se había solucionado, pero al volver con la maleta correcta y dirigirse a la línea de prioridad, tal como le habían indicado, fue reprendida por otro empleado por estar en la fila equivocada. Ella trató de explicar la situación y se dirigió al agente con el que había hablado antes, pero recibió una respuesta inesperada. “Y ella se da la vuelta y dice: ‘No, no, le dije que pasara por la TSA normal’, como se llame”, recordó.

Confundida, Jos notó que un grupo de empleados comenzaron a reírse y a burlarse de ella. “Me quedé callada porque eso es muy vergonzoso”, comentó mientras lloraba. El mal momento no terminó ahí. Cuando pasó sus pertenencias por la máquina de rayos X, fue reprendida nuevamente porque su contenedor no fue empujado lo suficiente.

En ese momento, según contó, varios empleados comenzaron a gritarle y a reírse de ella, incluido el primero con el que había hablado. “Y la chica de la maldita chaqueta empieza a reírse y dice: ‘¡Oh, Dios mío, todos le están gritando tanto!’”, detalló Jos.

Entre lágrimas, la influencer compartió detalles del episodio que vivió en el aeropuerto de Austin. (Foto: @nnnnylsoj / TikTok) ×

A pesar de sentirse muy molesta y humillada, trató de hacer lo que le pedían. “Estaba tan molesta”, expresó, agregando que cuando fue a empujar sus pertenencias como le habían dicho, se volvieron a reír. Incluso recordó que uno de los empleados le dijo: “Ahora puedes tener un viaje divertido”, mientras ella lloraba.

“¿Por qué están siendo groseros? Solo soy una persona sensible, pero eso fue muy cruel”, añadió al final del video. “Me sentí tan avergonzada. Me sentí tan estúpida. Literalmente me sentí humillada”, añadió.

Tras publicar el video, sus seguidores no tardaron en reaccionar. Muchos le dieron su apoyo y compartieron experiencias similares. Algunos comentarios decían: “Definitivamente no estás siendo dramático, la gente puede ser tan grosera sin ninguna razón” y “Yo también me pongo tan sensible en los aeropuertos porque ¿por qué demonios son tan fríos?”. Otros incluso la animaron a presentar una queja formal: “¡Chica, denuncia! ¡No te mereces eso!”, le escribió un usuario.

La TSA se encarga de la seguridad de los sistemas de transporte en los Estados Unidos. (Foto referencial: Freepik) ×

Jos decidió seguir el consejo. En un video posterior, sentada en su asiento del vuelo de British Airways, dio una actualización. “¡Ok chicos, ya no voy a llorar! ¿Qué hice? Denuncié esa chica al supervisor”, dijo, mientras estaba acompañada de su novio, quien también estaba molesto por lo ocurrido. “Terminé denunciándola al supervisor, Coby la denunció, estábamos enojados”, agregó.

El video terminó con ella dejando atrás el incidente para continuar con su viaje.

Cómo presentar una queja a la TSA

Para presentar una queja a la TSA, tienes principalmente tres vías. La más común es a través de su sitio web, donde se puede encontrar un formulario de contacto o de servicio al cliente diseñado para recibir comentarios y quejas. También puedes comunicarte por teléfono llamando al Centro de Contacto de la TSA. Finalmente, si te encuentras en un aeropuerto al momento del incidente, puedes solicitar hablar directamente con un supervisor de la TSA para expresar tu inconformidad.

Al presentar tu queja por cualquiera de estos medios, es importante ser muy específico. Incluye detalles como la fecha, la hora, el aeropuerto y el punto de control (si aplica), y cualquier nombre de empleado que recuerdes. Describe claramente la situación o el problema que experimentaste. Cuanta más información proporciones, más fácil será para la TSA investigar y responder a tu queja de manera efectiva.

Elegir el método dependerá de tu preferencia y la urgencia. Si no estás en el aeropuerto, el sitio web o la llamada telefónica son las opciones más convenientes. Si la situación ocurre en el aeropuerto, hablar con un supervisor en el momento puede ser útil para una resolución inmediata o para dejar constancia de lo sucedido.