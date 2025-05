Ambrelyn es una joven estadounidense de 25 años que se volvió viral después de compartir un video en el que enumera los cinco hábitos al volante que nunca volverá a repetir. En 2024, sufrió un accidente automovilístico que casi le cuesta la vida. Fue así como, a raíz de esa experiencia, decidió advertir a otros conductores. Su testimonio, compartido en TikTok, ya tiene más de 1,7 millones de vistas y miles de comentarios de personas que se sintieron identificadas o agradecidas por sus consejos.

Muchos usuarios contaron sus propias experiencias con accidentes de tráfico y coincidieron con Ambrelyn en que muchas veces se maneja sin tomar las precauciones necesarias. En los comentarios, personas como @leahac444 escribieron: “Necesitaba ver esto”. Otros, como @sm0keythebear, dijeron que situaciones como ver a alguien conduciendo con un perro en el regazo les generan mucha ansiedad.

Ambrelyn empezó su lista con una reflexión que impactó a muchos: “Conducir un coche es una de las cosas más peligrosas que puedes hacer a diario, porque literalmente estás manejando una máquina que podría matarte a ti o a la gente que te rodea”.

El relato de Ambrelyn superó el millón y medio de reproducciones. (Foto: @ambrelyn1) ×

Según los CDC, los accidentes automovilísticos son una de las principales causas de muerte en Estados Unidos, con más de 120 víctimas fatales por día.

Estos son los cinco hábitos que Ambrelyn recomienda evitar:

Siéntate solo como se supone que debes hacerlo.

Nada de pinzas con garras, gafas que puedan romperse u otros peligros.

Asegúrate de que las mascotas, los niños y los pasajeros estén bien ubicados.

Ten cuidado con herramientas, adornos u objetos sueltos que puedan salir volando.

Sigue las normas indicadas en la carretera y apaga el teléfono.

En el video, la joven también explica cómo cada persona que se sube a un coche entra en una especie de acuerdo con los demás.

“Cada vez que nos ponemos al volante, estamos acordando una serie de pautas sobre cómo vas a actuar tú y cómo voy a actuar yo”, dice. “Y cuando te desvías de ellas y obligas a alguien a tomar una decisión o a suponer algo en una fracción de segundo, es cuando más probabilidades hay de que se produzcan accidentes”.

Ambrelyn explicó cómo cada persona que se sube a un coche entra en una especie de acuerdo con los demás. (Foto referencial: Pixabay) ×

La estadounidense finaliza con un mensaje claro: “Así que tengan respeto por la vida humana y permanezcan seguros ahí fuera”.

Otros usuarios sumaron sus propias recomendaciones. Por ejemplo, @pikadegallo_ escribió: “Si no me siento cómodo con el conductor, no me subo al coche. No me importa si somos amigos, compañeros de trabajo, etc. No voy a poner mi vida en manos de alguien que me hace sentir inseguro”.

También comentaron personas con experiencia profesional en emergencias: “Como alguien que trabaja en la ley de lesiones personales y ve accidentes automovilísticos literalmente todos los días, todo lo que dijo fue 100% cierto”, dijo @_geziell. “Como paramédico, ¡gracias! Empecé a tener más cuidado después de los cientos de accidentes de coche en los que he corrido. Da miedo!”, comentó @venustothemoon222, quien incluso mencionó que empezará a usar un protector para el cinturón de seguridad.