La famosa “kiss cam” de Coldplay, que hace poco más de un mes fue escenario de un escándalo internacional al exponer la relación extramarital del exCEO Andy Byron con la exjefa de Recursos Humanos Kristin Cabot, ahora se transformó en un espacio de romance. Lo que en su momento generó polémica mundial, hoy sirvió para unir a una pareja en una emotiva propuesta de matrimonio durante un concierto de la banda en Wembley, Reino Unido.

Entre el público, un hombre levantó un cartel con la frase: “Quiero proponerle matrimonio”. La cámara lo enfocó de inmediato y Chris Martin no dejó pasar la oportunidad de bromear, recordando la controversia que marcó a la kiss cam semanas atrás. El líder de Coldplay improvisó una canción en tono cómico y lanzó una pregunta que desató risas en todo el estadio.

“Mi querido hermano, necesito que confirmes mientras hago algunas revisiones de seguridad muy básicas. ¿Esta persona es tu pareja? ¿No es pareja de nadie más?”, dijo entre carcajadas, generando complicidad tanto con la audiencia como con los protagonistas del momento.

Acto seguido, Martin recomendó al hombre seguir con la tradición: “Mi querido hermano, aquí una recomendación gratis, como hemos visto ahora debes de arrodillarte”. Fue entonces cuando, iluminado por las luces del estadio, el fanático se inclinó y sacó un anillo de su pantalón para pedirle matrimonio a su pareja. La escena se volvió uno de los momentos más comentados del show.

Pese al revuelo inicial con Byron y Cabot, la “kiss cam” ha continuado en los conciertos de Coldplay como un detalle divertido y espontáneo que conecta al público. Incluso, la anécdota del escándalo ha sido parodiada en estadios de béisbol en Estados Unidos, donde las mascotas y los fanáticos han recreado entre risas la fallida estrategia de la pareja por ocultarse de la cámara.

