Kristin Cabot, directora de recursos humanos en Astronomer, fue captada en una situación comprometedora con el CEO de la empresa, Andy Byron, durante un concierto de Coldplay. En los últimos días se ha hablado mucho sobre Megan Kerrigan, la esposa de Byron, quien desactivó sus perfiles públicos tras el escándalo; sin embargo, hasta ahora se sabía muy poco sobre la situación sentimental de Cabot, algo que acaba de cambiar.

Recientemente, se dio a conocer que Kristin estaría casada con Andrew Cabot, director ejecutivo de la destilería Privateer Rum, con quien compró una casa en New Hampshire por 2.2 millones de dólares pocos meses antes de que las imágenes de la “kiss cam” se hicieran virales.

Según los registros de propiedad obtenidos por el New York Post, ambos comparten dirección desde 2023 y son copropietarios de una casa de estilo New Englander cerca de la costa. Aunque comparten apellido y domicilio, no se ha confirmado oficialmente cuándo se casaron.

Andrew Cabot es director ejecutivo de Privateer Rum, una empresa productora de ron con sede en Massachusetts. (Foto: Joanne Rathe / The Boston Globe vía Getty Images)

Además, Kristin figuraba como miembro del consejo asesor de Privateer Rum desde 2020, según su perfil de LinkedIn que, por cierto, ya fue eliminado.

Una foto que circula en redes muestra a Kristin y Andrew Cabot junto a dos niños, lo que sugiere una vida familiar estable antes de que ocurriera el escándalo. Hasta el momento, ninguno de los dos ha emitido declaración alguna.

Por su parte, Astronomer emitió un comunicado en LinkedIn informando que iniciaron una investigación formal sobre el incidente en el concierto. “Nuestros líderes deben dar el ejemplo en conducta y responsabilidad”, señalaron. Añadieron que compartirán más detalles en los próximos días.

En redes sociales, circula una imagen en la que aparecen Kristin y Andrew Cabot junto a dos niños. (Foto: @redrumh0tel / X)

Días atrás, el mismo medio había reportado que Kristin Cabot se había divorciado en 2022 de su anterior esposo, Kenneth Thornby, según documentos judiciales de Massachusetts.

Como se recuerda, el episodio del concierto se volvió viral cuando Cabot y Byron intentaron evitar la “kiss cam”, lo que llevó a Chris Martin, vocalista de Coldplay, a bromear sobre si estaban teniendo una aventura o eran muy tímidos.

Andy Byron, por su parte, está casado con Megan Kerrigan Byron, quien eliminó su apellido de las redes sociales y luego cerró sus cuentas tras la avalancha de comentarios del público. Mientras tanto, el sitio web de Privateer Rum presenta a Andrew Cabot como un líder enfocado en la calidad y la autenticidad de sus productos.

Andy Byron es CEO de la compañía Astronomer, mientras que Kristin Cabot, la mujer con la que fue captado, es jefa de recursos humanos en la misma empresa. (Foto: Astronomer)

A qué se dedica Astronomer, la empresa para la que Andy Byron y Kristin Cabot trabajan

Astronomer es una empresa de tecnología con sede en Estados Unidos que se especializa en el manejo de datos mediante flujos de trabajo automatizados. Su principal producto es Astronomer Astro, una plataforma basada en Apache Airflow, una herramienta de código abierto muy popular para programar y gestionar pipelines de datos.

La compañía ayuda a empresas de distintos sectores a orquestar grandes volúmenes de datos, facilitando tareas como la integración, transformación y análisis de información. Esto permite a sus clientes tomar decisiones más rápidas y precisas basadas en datos actualizados y bien organizados.

Astronomer ganó notoriedad en la industria al ofrecer soporte técnico, herramientas personalizadas y un entorno en la nube optimizado para Airflow. Sus servicios están dirigidos principalmente a equipos de ciencia de datos, ingeniería y analítica empresarial.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí