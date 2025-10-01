Cada vez más padres con alto poder adquisitivo están dispuestos a pagar sumas impresionantes para algo que podría parecer sencillo: elegir el nombre de su futuro hijo. Para ellos, la decisión es tan importante que prefieren dejarla en manos de una experta en el tema.

Ese es el caso de Taylor A. Humphrey, una consultora que convirtió su pasión por los nombres de bebés en un negocio de lujo. Empezó hace una década compartiendo su afición en las redes. Hoy, convirtió ese interés en una carrera que le genera grandes ingresos.

“Hay mucho más en este trabajo de lo que la gente se imagina”, explicó al San Francisco Chronicle.

Humphrey, llamada así por la actriz de telenovelas de los años 80 Taylor Miller, recibe incluso llamadas urgentes de padres desesperados. “A veces me llaman clientes con tanta urgencia que tengo que dejar todo y ayudarlos de inmediato”, contó.

Taylor A. Humphrey, de 37 años, creó un negocio de lujo en torno a la necesidad de encontrar el nombre ideal para un bebé, cobrando desde 200 hasta 30.000 dólares por sus servicios. (Foto: @whatsinababyname / Instagram)

Solo en 2020 ayudó a bautizar a más de 100 bebés y ganó más de 150.000 dólares, cuando aún cobraba 1.500 por servicio.

Hoy, a los 37 años, Humphrey tiene más de 100.000 seguidores entre TikTok e Instagram y un portafolio de más de 500 nombres seleccionados para distintos niños. Sus tarifas, como todo, se han elevado: actualmente puede cobrar hasta 30.000 dólares por un paquete completo.

La especialista no solo es consultora, también es doula certificada y cuenta con experiencia en marketing y branding. Ella misma se define como una “fanática de los nombres”, con miles de hojas de cálculo llenas de opciones.

Para cada cliente aplica cuestionarios que le permiten conocer sus gustos, personalidades y lo que esperan transmitir con el nombre de su hijo.

La especialista ofrece desde simples listas con significados y orígenes hasta un “tratamiento VIP” con estudios genealógicos y branding personalizado.(Foto: @whatsinababyname / Instagram)

Su servicio más básico cuesta 200 dólares e incluye una lista de recomendaciones con significados, orígenes, variantes de escritura, popularidad e incluso “vibras” de cada nombre.

Los paquetes más exclusivos, que empiezan en 10.000 dólares, ofrecen un “trato VIP”: desde diseñar una estética de nombres única, crear una identidad de marca en torno al nombre, rastrear el árbol genealógico en busca de opciones antiguas, hasta convocar un equipo de expertos para debatir alternativas.

Aunque suele ser objeto de burlas en redes sociales, Humphrey asegura que su trabajo es importante y que ya ha ayudado a nombrar a más de 500 bebés (Foto referencial: Pixabay)

A pesar de las críticas y las burlas que recibe en redes sociales, Humphrey asegura que su trabajo es serio y valioso.

“Tuve que aceptar que muchas personas me encuentran gracias a contenido que se burla de mí”, dijo. “Lo acepto porque creo que el trabajo que hago es realmente importante. Es un poco vergonzoso cuando se ríen de uno en internet, pero al mismo tiempo pienso: ‘Bueno, es gracioso. Me dedico a inventar nombres de bebés’”.

Consejos para elegir el nombre de un bebé

Un primer paso puede ser considerar la armonía y la sonoridad. Di el nombre completo (nombre y apellidos) en voz alta varias veces. Asegúrate de que fluya bien y que no sea difícil de pronunciar o deletrear. Fíjate en que las iniciales no formen palabras inapropiadas o graciosas. Piensa también en los apodos que se podrían derivar y si hay alguno que no te guste, quizás debas reconsiderar el nombre.

Considera investigar el significado y el origen: un nombre con un significado especial o una historia familiar puede añadir un toque más profundo y personal.

Una vez que tengas tus opciones, piensa en el futuro de tu hijo. ¿Es un nombre que funcionará bien tanto para un niño pequeño como para un adulto profesional? Busca un buen equilibrio entre lo tradicional y lo único.

Es fundamental que ambos padres estén completamente de acuerdo.

