Heidi, una creadora de contenido estadounidense, nunca imaginó que un simple descuido terminaría rompiendo la pantalla de su laptop Apple. En un video compartido en TikTok, contó que todo empezó después de colocar una tarjeta entre el teclado y la pantalla antes de cerrarla.

“Acabo de abrir mi laptop y fue el susto más grande del siglo. Estoy tan confundida”, dijo la joven en el clip que ya acumula más de 858,000 reproducciones.

La creadora de contenido explicó que había llevado su computadora al exterior y la puso sobre su cama. Fue entonces cuando notó que la pantalla estaba rota. “La traje afuera, la puse en mi cama y estaba agrietada… y empecé a buscar en internet”, contó.

Heidi contó que todo comenzó por un descuido al manipular el dispositivo, lo que provocó un problema técnico costoso. (Foto: @classicheidi / TikTok)

Según Heidi, lo único “fuera de lo común” que había hecho fue colocar esa tarjeta dentro de la laptop antes de cerrarla.

“Aparentemente, la presión de este pedazo de papel rompió la pantalla internamente. Nunca hubiera pensado que eso podía pasar”, añadió. “¿Soy una idiota? ¿Es algo que todo el mundo sabe?”.

En los comentarios, muchos usuarios se mostraron escépticos. “He usado mi computadora como carpeta mil veces, no hay forma de que pase eso”, escribió uno. Otro contó: “Me quedé dormido en la cama con mi laptop abierta y se cayó al piso. Solo tuvo un pequeño golpe en un lado. No debería romperse tan fácil”.

Al parecer, el haber dejado una tarjeta dentro del equipo provocó que la pantalla se dañara. (Foto: @classicheidi / TikTok)

El testimonio de la joven generó opiniones divididas, con algunos usuarios mostrándose escépticos. (Foto: @classicheidi / TikTok)

Sin embargo, varias personas aseguraron que no se debe poner nada entre el teclado y la pantalla, sobre todo en las MacBooks.

“Nunca, nunca pongas algo entre el teclado y la pantalla. Puede que tu pantalla ya viniera defectuosa y la tarjeta fue la gota que colmó el vaso”, comentó un usuario. Otro añadió: “Por eso la mayoría de laptops tienen un pequeño espacio al cerrarse. Las MacBook están diseñadas para cerrarse perfectamente sin nada en medio”.

Expertos en reparación de computadoras también apoyaron esta teoría. “Asegurarte de que no haya objetos como bolígrafos o audífonos sobre el teclado antes de cerrar la tapa puede evitar puntos de presión accidentales en la pantalla”, explicó el servicio técnico CSE.

Consejos clave para prolongar la vida útil de tu laptop

Para mantener una laptop en buen estado, es importante cuidarla tanto física como internamente. Usa una funda protectora y evita comer o beber cerca para prevenir accidentes. También es recomendable limpiarla con regularidad, especialmente el teclado y la pantalla, usando productos adecuados.

En cuanto al uso, evita sobrecargarla con programas innecesarios y realiza actualizaciones del sistema para mejorar su rendimiento y seguridad. Mantener el disco libre de archivos que no utilices también ayuda a que funcione de manera más fluida.

Por último, cuida la batería evitando que esté siempre conectada a la corriente y no la expongas a temperaturas extremas. Apagarla o ponerla en reposo cuando no la uses prolongará su vida útil y reducirá el desgaste de sus componentes.

