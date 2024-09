La confianza en empresas reconocidas como Apple suele ser alta, pero la experiencia de Vila, una joven estadounidense, viene generando controversia entre los usuarios de la marca. En un video que se ha vuelto viral, ella expresó su frustración después de que su MacBook Pro, comprada hace solo dos años, sufriera una falla en la placa lógica. A pesar de haber cuidado de su equipo, la propietaria se encontró no solo con una serio problema técnico, sino también con una atención al cliente que, según sus palabras, dejó mucho que desear.

“Dime cómo es que toda la placa lógica falla de la nada. ¿Se me cayó? No. ¿Se me cayó agua o algún tipo de líquido encima? No. ¿Hice algo más que tenerla en una maldita habitación todo el tiempo y usarla solo para escuchar música? No, no lo hice”, empezó diciendo la joven, identificada en TikTok como @thisisvila1.

Además de la falla en sí en un equipo tan costoso, Vila criticó la falta de empatía y soluciones por parte de los empleados de la tienda Apple. Según contó, le ofrecieron una reparación por la que tenía que pagar mil dólares. Además, le preguntaron por qué no había contratado AppleCare, servicio de soporte técnico y garantía extendida para los dispositivos de la marca.

“¿AppleCare habría evitado que este maldito equipo fallara por completo?”, preguntó la creadora de contenido. “No, AppleCare no lo habría hecho”.

Más allá del alto costo de la reparación, Vila explicó que lo que más le preocupaba era que se perdieron todos los datos de su computadora. Asimismo, señaló que no entiende por qué su MacBook empezó a fallar solo dos años después de comprarlo, ya que tiene otro equipo del 2015 que aún funciona.

“Esta empresa es una ESTAFA”, escribió la estadounidense, cuyo testimonio superó las 100 mil reproducciones y generó una gran cantidad de comentarios.

Algunos usuarios problemas similares con sus dispositivos, mientras que otros expresaron su preocupación por la durabilidad de los modelos más recientes.

“¡Mi MacBook de 2012 todavía funciona! Los modelos de nueva generación son malos”, escribió una mujer.

“A mi MacBook Pro 2019 le pasó lo mismo… ¡simplemente se estropeó! Costó una reparación de 600 dólares”, compartió otro internauta.

“A mi MacBook Pro 2015 le pasó lo mismo hace 3 años”, añadió un tercero.

Otro usuario sugirió acudir a un taller de reparación de computadoras, ya que cuando Apple indica que no está en la capacidad de solucionar este tipo de problemas, “un técnico de reparación generalmente puede hacerlo”.

Sin embargo, no todas las experiencias con las MacBook son negativas. Muchos usuarios siguen siendo fieles a la marca y destacan las ventajas de los productos de Apple, como su diseño elegante, el rendimiento del sistema operativo macOS y la facilidad de uso.

Cómo alargar la vida de una MacBook

Aquí tienes algunos consejos para prolongar la vida útil de tu MacBook