Una pareja de jóvenes influencers denunció que no pudo abordar su vuelo a Puerto Rico porque ChatGPT les dio información equivocada sobre los requisitos de visa para entrar a la isla caribeña.

En un video compartido en redes sociales, la tiktoker española Mery Caldass aparece llorando mientras camina por el aeropuerto tras ser impedida de viajar. Su pareja, Alejandro Cid, intenta consolarla mientras ella explica: “Mira, yo siempre investigo mucho, pero le pregunté a ChatGPT y me dijo que no”, refiriéndose a si necesitaban visa para entrar al destino.

Entre lágrimas, Caldass afirma: “Ya no confío más en ese...”. Luego, bromea diciendo que la inteligencia artificial les dio la información equivocada como venganza por haberla insultado en otras ocasiones: “Ya no confío más en ese porque a veces lo insulto, le digo que no sirves para nada, pero infórmame bien… esa es su venganza”.

En un video, Mery Caldass aparece llorando en el aeropuerto mientras explica que siempre investiga antes de viajar, pero esta vez confió en la IA y fue un error. (Foto: @merycaldass / TikTok)

El video acumula más de 6,1 millones de visualizaciones en TikTok y, como era de esperarse, generó todo tipo de reacciones.

Muchos usuarios se burlaron de la pareja por confiar en una IA para un asunto tan importante en lugar de consultar fuentes oficiales. “Bueno, supongo que es selección natural. Si vas a hacer un viaje transoceánico y toda tu información la pones en ChatGPT, poco te ha pasado”, comentó uno. Otro escribió: “¿Pero quién confía en ChatGPT para ese tipo de situaciones?”.

Algunos usuarios se burlaron de ellos por no consultar fuentes oficiales, mientras que otros defendieron que la herramienta no se equivocó, sino que la pareja formuló mal la pregunta, ya que los españoles no necesitan visa pero sí una autorización ESTA. (Foto: @merycaldass / TikTok)

Algunos, en cambio, defendieron a la herramienta, asegurando que no dio información incorrecta, sino que la pareja pudo haber formulado mal la pregunta sobre los documentos necesarios para ingresar a Puerto Rico.

Cabe agregar que, en realidad, los turistas españoles no necesitan visa para entrar, pero sí deben tramitar una Autorización Electrónica de Viaje (ESTA) por internet.

Influencer utilizó ChatGPT para encontrar vuelos baratos

Días atrás, dimos a conocer el caso de un influencer que, a diferencia de esta pareja española, aprovechó la popular herramienta de IA para encontrar ofertas de vuelos a pagar mucho menos.

Casper Opala, conocido como Casper Capital y con más de 8 millones de seguidores en redes sociales, suele compartir consejos para ahorrar dinero, especialmente en viajes y vuelos.

El creador de contenido reveló que pagó solo 92 dólares por un vuelo que normalmente costaría más de 1,000 dólares gracias al uso de ChatGPT. Casper describe esta herramienta puede servir para descubrir ofertas que otros buscadores no muestran.

Casper Opala explica que ChatGPT ayuda a descubrir rutas ocultas, aerolíneas de bajo costo no listadas y ofertas especiales que muchos no conocen. (Foto: @casper.capital / TikTok)

Para aprovechar esta herramienta, el influencer recomienda usar comandos específicos. Por ejemplo, al buscar vuelos con un mes de anticipación, sugiere pedir a ChatGPT que encuentre “la manera más barata de volar de [Ciudad A] a [Ciudad B] el próximo mes, incluyendo rutas ocultas y aeropuertos alternativos”.

Además, dice que preguntar cuáles aerolíneas económicas operan en esa ruta y que no aparecen en Google Flights o Skyscanner ayuda a encontrar vuelos menos conocidos. Según Casper, “el 28% de los vuelos son invisibles” en estos buscadores, por lo que usar ChatGPT puede abrir nuevas opciones.

También sugiere incluir escalas en las búsquedas para reducir costos, usar la “regla del boleto dividido” para aprovechar precios secretos y pedirle a la inteligencia artificial que busque ofertas especiales o “tarifas de error” para vuelos baratos. Para no perder oportunidades, recomienda que ChatGPT monitoree la ruta por varios días y te avise si el precio baja.

